В Чехии пересчитали птиц

В ежегодном проекте Ptačí hodinka, в рамках которого волонтеры помогают экспертам в учете зимующих птиц, приняли участие 23 400 человек. Чаще всего люди наблюдали за синицами, на втором месте — воробей полевой и домовый.

Общий порядок проведения акции по наблюдению за птицами, организованной Чешским орнитологическим обществом (ČSO), размещен на сайте ČSO. Люди могут представить результаты своих наблюдений до 14 января.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 27 123 человека, которые в течение 19 214 часов наблюдали за 538 607 птицами. «Каждый год количество участников растет, что очень приятно. Добровольное участие общественности — единственный способ получить необходимые данные с большой территории. Всем участникам большое спасибо», — сказал директор ČSO Зденек Вермузек.

ČSO организует акцию уже четвертый год. Наблюдение началось в пятницу, 7 января, и закончилось в воскресенье, 9 января. В ходе наблюдения участники фиксировали наибольшее количество одновременно замеченных особей каждого вида птиц. Большинство птиц люди наблюдали у кормушек, однако орнитологи собрали данные и о том, в какое время к кормушке никто не прилетел.

«Эти данные также важны для нас и мы просим зафиксировать их. "Пустые" наблюдения в настоящее время составляют 1,6% от переписи», — сказала координатор Ptačí hodinka Алена Скалова.

Очередная акция «Наблюдение за птицами» пройдет с 6 по 8 января следующего года.

Источник: novinky.cz