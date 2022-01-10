В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса

Инцидент произошел 5 января около половины седьмого вечера на остановке Nádraží Zahradní Město на улице Швеглова.
«Неизвестный преступник повредил в общей сложности семь боковых окон у двух трамваев и одного автобуса. Найти его пока не удалось», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Согласно первоначальным выводам полиции, злоумышленник стрелял из пневматической винтовки.
Полиция расследует дело как порчу чужого имущества и ищет свидетелей происшествия. Они могут позвонить по телефону 158.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день