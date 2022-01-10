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В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса

В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса

420on.cz 407
​Полиция расследует стрельбу по окнам трамваев и автобусов в Праге. Преступник, скорее всего, стрелял из пневматической винтовки, повредив семь окон. Ущерб от его действий превысил 130 тысяч крон.
Фото: blesk.cz
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса

Инцидент произошел 5 января около половины седьмого вечера на остановке Nádraží Zahradní Město на улице Швеглова.

«Неизвестный преступник повредил в общей сложности семь боковых окон у двух трамваев и одного автобуса. Найти его пока не удалось», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Согласно первоначальным выводам полиции, злоумышленник стрелял из пневматической винтовки.  

Полиция расследует дело как порчу чужого имущества и ищет свидетелей происшествия. Они могут позвонить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция оружие Чехия автобусы трамвай Прага
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