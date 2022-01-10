Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме

Полиция Пардубицкого края обвинила 25-летнюю женщину в попытке убийства новорожденного. Мать после родов положила ребенка в мусорный контейнер, когда на улице был мороз. Случайные свидетели обнаружили сильно переохлажденную девочку, врачам удалось ее спасти. Женщине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или исключительный приговор. Суд отправил женщину под стражу.

Девочка родилась в субботу, 8 декабря, и чуть не умерла в этот же день. Новорожденная девочка была найдена около 4 часов утра в мусорном контейнере в Пардубице. На место сразу же приехал врач, который оказал новорожденному первую помощь, а затем скорая помощь отвезла ребенка в больницу.

Пока врачи боролись за жизнь ребенка в больнице, полиция сразу же начала поиски его матери. В них приняли участие десятки человек.

«Мы почти сразу получили информацию о двух беременных женщинах, которые жили неподалеку. Одну из них полицейские обнаружили в квартире через четыре часа после случившегося. 25-летняя женщина, уже имеющая опыт родов и воспитания детей, призналась в своих действиях, хотя на допросе она утверждала, что не знала о беременности. Когда она родила, ее даже не интересовал пол ребенка. Она завернула его в старую тряпку, выбросила в ближайший контейнер для бытовых отходов и легла спать», — рассказали в полиции.

«О своей беременности она никому из семьи не рассказывала. Ее партнер сказал, что никогда не был бы против еще одного ребенка. Он хотел бы девочку и будет бороться за нее», — добавили в пресс-службе.

Поскольку на улице было ниже нуля, а температура у ребенка была около 20 градусов, девочке, вероятно, оставалось жить всего несколько десятков минут. Благодаря невероятному стечению обстоятельств у ребенка в этот день на самом деле был двойной день рождения.

В настоящее время ребенок все еще находится в больнице. «По последним данным, ее состояние стабильное. Мы верим, что осложнений не будет», — добавил Шимек.

Женщине предъявили обвинение в особо тяжком убийстве несовершеннолетнего ребенка, ей грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или исключительный приговор.

Источник: novinky.cz

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