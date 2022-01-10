Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме

Девочка родилась в субботу, 8 декабря, и чуть не умерла в этот же день. Новорожденная девочка была найдена около 4 часов утра в мусорном контейнере в Пардубице. На место сразу же приехал врач, который оказал новорожденному первую помощь, а затем скорая помощь отвезла ребенка в больницу.
Пока врачи боролись за жизнь ребенка в больнице, полиция сразу же начала поиски его матери. В них приняли участие десятки человек.
«Мы почти сразу получили информацию о двух беременных женщинах, которые жили неподалеку. Одну из них полицейские обнаружили в квартире через четыре часа после случившегося. 25-летняя женщина, уже имеющая опыт родов и воспитания детей, призналась в своих действиях, хотя на допросе она утверждала, что не знала о беременности. Когда она родила, ее даже не интересовал пол ребенка. Она завернула его в старую тряпку, выбросила в ближайший контейнер для бытовых отходов и легла спать», — рассказали в полиции.
«О своей беременности она никому из семьи не рассказывала. Ее партнер сказал, что никогда не был бы против еще одного ребенка. Он хотел бы девочку и будет бороться за нее», — добавили в пресс-службе.
Поскольку на улице было ниже нуля, а температура у ребенка была около 20 градусов, девочке, вероятно, оставалось жить всего несколько десятков минут. Благодаря невероятному стечению обстоятельств у ребенка в этот день на самом деле был двойной день рождения.
В настоящее время ребенок все еще находится в больнице. «По последним данным, ее состояние стабильное. Мы верим, что осложнений не будет», — добавил Шимек.
Женщине предъявили обвинение в особо тяжком убийстве несовершеннолетнего ребенка, ей грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или исключительный приговор.
Источник: novinky.cz
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