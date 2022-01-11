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Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге

Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге

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Малая Компьютерная Академия – это место, где студенты осваивают технологии, которыми весь мир будет пользоваться в будущем. Программа обучения имеет награду ООН и ЮНЕСКО как «Лучшая программа подготовки детей к будущему».
Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге

Основная цель обучения – максимально раскрыть творческий потенциал ребенка. Дети осваивают технологии будущего, чтобы быть успешными в любой профессии. В наше время компьютер перестает быть игрушкой и становится мощным инструментом для творчества и развития.

Что делают дети в Малой Компьютерной Академии?

– Знакомятся с компьютерными технологиями, Интернетом и безопасностью в сети

– Занимаются созданием собственных игр и программированием роботов LEGO

– Разрабатывают сайты, обрабатывают фотографии и монтируют видео

– Проектируют гаджеты для «умного дома».

– Осваивают моделирование и программирование

– Учатся работать в виртуальной реальности и создают виртуальные миры 

Программа обучения разработана по авторской методике, которая получила признание ведущих международных организаций. Уроки в группе будут проводиться на русском языке.

Родители получают полный родительский контроль (доступ в электронный журнал, домашние задания и работы детей, рейтинги и набор электронных уроков).

Количество мест ограничено. Успейте забронировать место в группе.

Подробности на сайте компьютерной академии ШАГ

Контакт русскоязычного менеджера: +420 773 968 151

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Темы
образование Чехия Прага Прага на русском дети
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