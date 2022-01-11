В Чехии в четырех супах быстрого приготовления отсутствовала информация об ионизирующем излучении

В ходе проверки Государственная служба сельскохозяйственной и пищевой инспекции (SZPI) выявила четыре вьетнамских супа быстрого приготовления, на упаковке которых отсутствовала информация об использовании ионизирующего излучения. Две пробы были взяты в Бржецлаве и две в Праге.

Фото: SZPI

Об этом сообщил пресс-секретарь SZPI Павел Копржива. Инспекция возбудила административное дело о наложении штрафа.

Проверки пищевых продуктов, обработанных ионизирующим излучением, выявили нарушения правил в четырех партиях ввозимых супов быстрого приготовления, говорится в сообщении инспекции.

По мнению некоторых экспертов, обработка пищевых продуктов и сырья ионизирующим излучением отвечает интересам охраны здоровья населения, поскольку может предотвратить возникновение нежелательного загрязнения сушеных трав и специй.

«Однако в некоторых государствах-членах ЕС облучение пищевых продуктов все еще остается открытым вопросом и некоторые потребители обеспокоены этой технологией. Поэтому было установлено требование маркировать облучение продуктов питания и сырья, включая облученные ингредиенты, чтобы потребители могли принимать решения в соответствии со своими предпочтениями», — сказала Копржива.

Инспекторы взяли 37 образцов и обнаружили, что на упаковке отсутствовала информация об облучении, хотя лабораторный анализ показал использование радиации. Пробы были взяты в оптовых магазинах. Супы имели привкус свинины и морепродуктов.

Источник: novinky.cz

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