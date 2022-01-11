Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.36
USD
21.5
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d -1 °C
В Чехии в четырех супах быстрого приготовления отсутствовала информация об ионизирующем излучении

В Чехии в четырех супах быстрого приготовления отсутствовала информация об ионизирующем излучении

420on.cz 580
В ходе проверки Государственная служба сельскохозяйственной и пищевой инспекции (SZPI) выявила четыре вьетнамских супа быстрого приготовления, на упаковке которых отсутствовала информация об использовании ионизирующего излучения. Две пробы были взяты в Бржецлаве и две в Праге.
Фото: SZPI
В Чехии в четырех супах быстрого приготовления отсутствовала информация об ионизирующем излучении

Об этом сообщил пресс-секретарь SZPI Павел Копржива. Инспекция возбудила административное дело о наложении штрафа.

Проверки пищевых продуктов, обработанных ионизирующим излучением, выявили нарушения правил в четырех партиях ввозимых супов быстрого приготовления, говорится в сообщении инспекции.

По мнению некоторых экспертов, обработка пищевых продуктов и сырья ионизирующим излучением отвечает интересам охраны здоровья населения, поскольку может предотвратить возникновение нежелательного загрязнения сушеных трав и специй.

«Однако в некоторых государствах-членах ЕС облучение пищевых продуктов все еще остается открытым вопросом и некоторые потребители обеспокоены этой технологией. Поэтому было установлено требование маркировать облучение продуктов питания и сырья, включая облученные ингредиенты, чтобы потребители могли принимать решения в соответствии со своими предпочтениями», — сказала Копржива.

Инспекторы взяли 37 образцов и обнаружили, что на упаковке отсутствовала информация об облучении, хотя лабораторный анализ показал использование радиации. Пробы были взяты в оптовых магазинах. Супы имели привкус свинины и морепродуктов.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
продукты штраф Чехия магазины
Читайте
по теме 
Чехов ждет сложный финансовый год
01.01.2022 16:38 Экономика
Чехов ждет сложный финансовый год
6125
Магазины в Чехии перед Рождеством сообщают о наплыве покупателей
23.12.2021 15:38 Экономика
Магазины в Чехии перед Рождеством сообщают о наплыве покупателей
2877
Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках
12.12.2021 09:00 Экономика
Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках
1586
Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%
10.12.2021 10:58 Экономика
Инфляция в Чехии в ноябре составила 6%
1598
Последние новости:
11
января
Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон
11.01.2022 11:09 Экономика
Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон
163
Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы
11.01.2022 09:44 Экономика
Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы
263
Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю
11.01.2022 09:14 Коронавирус
Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю
204
10
января
Новые правила карантина и изоляции в Чехии
10.01.2022 18:35 Коронавирус
Новые правила карантина и изоляции в Чехии
3542
Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме
10.01.2022 14:15 Общество
Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме
1375
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
10.01.2022 13:51 Экономика
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
1536
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
10.01.2022 11:24 Общество
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
1926
Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%
10.01.2022 10:21 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%
433
В Чехии пересчитали птиц
10.01.2022 09:36 Общество
В Чехии пересчитали птиц
990
В Чехии 9 января выявлен 2 761 новый случай заболевания коронавирусом
10.01.2022 08:29 Коронавирус
В Чехии 9 января выявлен 2 761 новый случай заболевания коронавирусом
756


Мобильная версия