Двое иностранцев пытались нелегально купить в Праге автомат Калашникова

На прошлой неделе двое мужчин пришли в магазин оружия в Праге. «Продавец хотел, чтобы они показали ему лицензию на право владения оружием. У иностранцев этого не было, и они предложили деньги за продажу автомата АК-47 без необходимых документов», — заявил во вторник пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Продавец отказался от такой сделки и сообщил о случившемся в полицию. Делом занялись криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции.
Криминалисты вышли на след подозреваемых в течение нескольких часов и задержали их на шоссе в районе Усти-над-Лабем, когда они ехали в Германию.
Всего задержаны трое человек, двое из них привлечены к уголовной ответственности за попытку незаконного вооружения, за что им грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция не предоставила информацию о третьем задержанном.
Источник: novinky.cz
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