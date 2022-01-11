Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.47
USD
21.62
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
Двое иностранцев пытались нелегально купить в Праге автомат Калашникова

Двое иностранцев пытались нелегально купить в Праге автомат Калашникова

420on.cz 275
Автомат АК-47, известный как автомат Калашникова, хотели купить в одном из пражских магазинов двое иностранцев, но у них не было лицензии на оружие. Тогда они предложили продавцу деньги, от которых сотрудник магазина отказался. Полиция задержала иностранцев, когда они направлялись в Германию.
Двое иностранцев пытались нелегально купить в Праге автомат Калашникова

На прошлой неделе двое мужчин пришли в магазин оружия в Праге. «Продавец хотел, чтобы они показали ему лицензию на право владения оружием. У иностранцев этого не было, и они предложили деньги за продажу автомата АК-47 без необходимых документов», — заявил во вторник пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Продавец отказался от такой сделки и сообщил о случившемся в полицию. Делом занялись криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции.

Криминалисты вышли на след подозреваемых в течение нескольких часов и задержали их на шоссе в районе Усти-над-Лабем, когда они ехали в Германию.

Всего задержаны трое человек, двое из них привлечены к уголовной ответственности за попытку незаконного вооружения, за что им грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция не предоставила информацию о третьем задержанном.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Прага оружие магазины преступность полиция Чехия
Читайте
по теме 
Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге
11.01.2022 15:39 Общество
Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге
116
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
10.01.2022 11:24 Общество
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
2047
Тысячи противников карантинных мер собрались на Вацлавской площади в Праге
09.01.2022 17:31 Общество
Тысячи противников карантинных мер собрались на Вацлавской площади в Праге
3928
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи
08.01.2022 17:00 Общество
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи
2274
Последние новости:
11
января
Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон
11.01.2022 11:09 Экономика
Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон
551
Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы
11.01.2022 09:44 Экономика
Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы
433
Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю
11.01.2022 09:14 Коронавирус
Тестировать учеников чешских школ на коронавирус будут раз в неделю
301
В Чехии в четырех супах быстрого приготовления отсутствовала информация об ионизирующем излучении
11.01.2022 08:33 Общество
В Чехии в четырех супах быстрого приготовления отсутствовала информация об ионизирующем излучении
1054
Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге
11.01.2022 15:39 Общество
Компьютерная Академия ШАГ запускает первую русскоязычную группу для детей в Праге
116
10
января
Новые правила карантина и изоляции в Чехии
10.01.2022 18:35 Коронавирус
Новые правила карантина и изоляции в Чехии
4040
Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме
10.01.2022 14:15 Общество
Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме
1506
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
10.01.2022 13:51 Экономика
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
1711
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
10.01.2022 11:24 Общество
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
2047
Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%
10.01.2022 10:21 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%
470


Мобильная версия