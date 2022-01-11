Двое иностранцев пытались нелегально купить в Праге автомат Калашникова

Автомат АК-47, известный как автомат Калашникова, хотели купить в одном из пражских магазинов двое иностранцев, но у них не было лицензии на оружие. Тогда они предложили продавцу деньги, от которых сотрудник магазина отказался. Полиция задержала иностранцев, когда они направлялись в Германию.

На прошлой неделе двое мужчин пришли в магазин оружия в Праге. «Продавец хотел, чтобы они показали ему лицензию на право владения оружием. У иностранцев этого не было, и они предложили деньги за продажу автомата АК-47 без необходимых документов», — заявил во вторник пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Продавец отказался от такой сделки и сообщил о случившемся в полицию. Делом занялись криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции.

Криминалисты вышли на след подозреваемых в течение нескольких часов и задержали их на шоссе в районе Усти-над-Лабем, когда они ехали в Германию.

Всего задержаны трое человек, двое из них привлечены к уголовной ответственности за попытку незаконного вооружения, за что им грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция не предоставила информацию о третьем задержанном.

Источник: novinky.cz

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