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Самая холодная ночь: на Шумаве было -26°C

Самая холодная ночь: на Шумаве было -26°C

420on.cz 121
​Этой ночью в Чехии были сильные заморозки. Холоднее всего было на станции Квилда-Перла в национальном парке Шумава, где зафиксировали -26°C. Термометр в Йизерских горах показывал -21°C.
Самая холодная ночь: на Шумаве было -26°C

"Прошлая ночь, вероятно, будет самой холодной ночью недели. Температура воздуха составляла от -2°C до -7°C, в отдельных районах до -10°C. В Теплице-над-Метуйи-Здонёв было 13 градусов мороза", —  сообщили сегодня утром метеорологи.

Еще холоднее было в горах. Традиционно самые низкие температуры были зафиксированы на Шумаве, где температура воздуха была от 20 до 25 градусов ниже нуля, указывает Чешский гидрометеорологический институт.

С четверга в Чехии ожидается потепление. Днем ​​столбик термометра покажет около 5 градусов тепла, а ночью будет плюсовая температура.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия горы
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