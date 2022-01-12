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Среди товаров в супермаркете в Чехии нашли кокаин

Среди товаров в супермаркете в Чехии нашли кокаин

420on.cz 648
​Работники склада в супермаркете в Роуднице-над-Лабем обнаружили в одной из коробок с фруктами пакеты с кокаином.
Среди товаров в супермаркете в Чехии нашли кокаин

Издание Litoměřický deník обратила внимание на это дело, сообщив, что в ящике с экзотическими фруктами находились несколько пакетов кокаина. Барбора Кудлачкова, пресс-секретарь Национального штаба по борьбе с наркотиками, подтвердила эту информацию.

“Я могу подтвердить, что в конце года мы взяли на себя расследование случая, когда в супермаркете в Роуднице были обнаружены пакеты с кокаином. Наркотики были обнаружены и в других местах", — сказала она.

Полиция не хочет предоставлять дополнительную информацию в начале расследования.

В 2016 году чешская полиция расследовала аналогичный случай в Збраславе, куда с партией товара прибыл чистый кокаин. Полиции не удалось установить конкретных преступников, но вместе с зарубежными коллегами они нанесли на карту маршруты, по которым кокаин переправлялся в Европу. 

Источник: novinky.cz

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магазины Чехия
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