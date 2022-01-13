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Неизвестный преступник в Праге ограбил банк

Неизвестный преступник в Праге ограбил банк

420on.cz 1345
​Вечером 12 января неизвестный преступник украл крупную сумму денег из отделения банка на улице Виноградска в Праге и скрылся. Грабителя разыскивает полиция. В результате инцидента никто не пострадал.
Неизвестный преступник в Праге ограбил банк

Грабитель пришел в отделение банка на улице Виноградска после 17:00. 

«Мужчина потребовал от сотрудника банка отдать ему деньги, угрожая ему. Сотрудник банка испугался и сделал то, что просил грабитель», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

В полиции пока не хотят говорить, чем грабитель угрожал сотрудникам банка.

Злоумышленник ушел из банка с крупной суммой денег, однако сколько именно ему удалось украсть полиция не сообщает. «Мы пока не нашли его», — сказал Рыбански.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки ограбление полиция Прага преступность деньги Чехия
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