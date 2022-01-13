Обнародованы результаты переписи населения в Чехии

Заметно увеличение числа жителей в Среднечешском крае и, наоборот, уменьшение на востоке республики и на северо-западе Чехии.
Также наблюдается сокращение населения трудоспособного возраста. Средний возраст населения Чехии составлял 42,7 года, что на 1,7 года больше, чем десять лет назад.
В Чешской Республике проживало около 494 000 иностранцев, что составляет 4,7% населения. Чаще всего это были граждане Украины. Среди иностранцев в Чешской Республике высокий процент людей с высшим образованием (выше среднего показателя по стране).
Число лиц с высшим образованием в Чешской Республике в целом увеличивается и в настоящее время составляет 18,7% населения, при этом женщины чаще имеют высшее образование.
Перепись проводится раз в десять лет, и не только в Чехии. Статистики старались брать как можно больше данных из официальных баз данных, поэтому в прошлом году люди заполняли примерно вполовину меньше данных, чем в 2011. В том числе они сообщали данные о своей квартире, имуществе в домах, о себе или своих близких.
Источник: novinky.cz
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