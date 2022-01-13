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Обнародованы результаты переписи населения в Чехии

Обнародованы результаты переписи населения в Чехии

420on.cz 1601
​Чешское статистическое управление (ČSÚ) представило первые результаты переписи населения, которая проходила в прошлом году с 27 марта по 11 мая. Население Чехии сейчас составляет 10 524 000 человек, что примерно на 90 000 больше, чем при предыдущей переписи.
Обнародованы результаты переписи населения в Чехии

Заметно увеличение числа жителей в Среднечешском крае и, наоборот, уменьшение на востоке республики и на северо-западе Чехии.

Также наблюдается сокращение населения трудоспособного возраста. Средний возраст населения Чехии составлял 42,7 года, что на 1,7 года больше, чем десять лет назад. 

В Чешской Республике проживало около 494 000 иностранцев, что составляет 4,7% населения. Чаще всего это были граждане Украины. Среди иностранцев в Чешской Республике высокий процент людей с высшим образованием (выше среднего показателя по стране).

Число лиц с высшим образованием в Чешской Республике в целом увеличивается и в настоящее время составляет 18,7% населения, при этом женщины чаще имеют высшее образование.

Перепись проводится раз в десять лет, и не только в Чехии. Статистики старались брать как можно больше данных из официальных баз данных, поэтому в прошлом году люди заполняли примерно вполовину меньше данных, чем в 2011. В том числе они сообщали данные о своей квартире, имуществе в домах, о себе или своих близких.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия статистика население образование иностранцы
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