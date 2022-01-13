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В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации

В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации

420on.cz 275
13 января перед зданием Министерства внутренних дел в Праге пожарные и полицейские из объединения профсоюзной организации Pro Libertate провели митинг против обязательной вакцинации.
В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации

На месте собрались десятки пожарных, полицейских и работники других силовых структур. Они держали в руках плакаты: «Мы хотим, чтобы нас услышали» и «Профсоюзы против дискриминации и обязательной вакцинации».

«Я вакцинирован двумя дозами, но не хочу делать третью прививку. Я не буду вакцинироваться веществом, которое неэффективно против вируса, который давно уже мутировал. Я недавно переболел тяжелой формой коронавируса и у меня столько антител, что мне даже не рекомендуют делать третью прививку», — рассказал пожарный и член поисково-спасательного отряда, не пожелавший назвать свое имя.

Он добавил, что на работе от него сейчас требуют, чтобы он сделал прививку. Если постановление вступит в силу, ему уволиться с работы. «У меня семья и четверо детей», — добавил он.

Pro Libertate — это ассоциация юристов, работающих над отменой постановления Минздрава об обязательной вакцинации для отдельных профессиональных групп.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
вакцинация прививки Прага протест демонстрация Чехия полиция пожарники
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