В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации

На месте собрались десятки пожарных, полицейских и работники других силовых структур. Они держали в руках плакаты: «Мы хотим, чтобы нас услышали» и «Профсоюзы против дискриминации и обязательной вакцинации».
«Я вакцинирован двумя дозами, но не хочу делать третью прививку. Я не буду вакцинироваться веществом, которое неэффективно против вируса, который давно уже мутировал. Я недавно переболел тяжелой формой коронавируса и у меня столько антител, что мне даже не рекомендуют делать третью прививку», — рассказал пожарный и член поисково-спасательного отряда, не пожелавший назвать свое имя.
Он добавил, что на работе от него сейчас требуют, чтобы он сделал прививку. Если постановление вступит в силу, ему уволиться с работы. «У меня семья и четверо детей», — добавил он.
Pro Libertate — это ассоциация юристов, работающих над отменой постановления Минздрава об обязательной вакцинации для отдельных профессиональных групп.
Источник: novinky.cz
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