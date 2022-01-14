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В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон

В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон

420on.cz 444
Ночью на станции Просенице столкнулись два грузовых поезда. Три вагона сошли с рельсов, в результате аварии никто не пострадал. По предварительным оценкам, ущерб составляет не менее 16 миллионов крон.
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон

Из-за аварии было остановлено движение поездов по маршруту из Пршерова в Остраву и, вероятно, не возобновится до вечера пятницы. Это следует из информации Администрации железных дорог и Чешских железных дорог.

Поезда столкнулись в четверг в 22:55, сообщило Управление железной дороги в Twitter. «В результате аварии три вагона сошли с рельсов, повреждены локомотив грузового поезда и тяговый путь. Инцидент прошел без пострадавших», — сообщила она.

Железнодорожная администрация оценивает ущерб после аварии на своей инфраструктуре в 10 миллионов крон, а один из перевозчиков — в 6 миллионов крон.

Авария прервала движение поездов между станциями Просенице и Липник-над-Бечвоу, введены альтернативные автобусные автобусы, сообщается на сайте Чешских железных дорог. 

По данным Чешских железных дорог, грузовые поезда принадлежали другим перевозчикам. 

Источник: novinky.cz

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Темы
авария поезда Чешские железные дороги Чехия
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