Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.47
USD
21.37
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов

Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов

420on.cz 152
В прошлом году чешская полиция выявила 11 170 иностранцев, которые нелегально находились в стране или нарушили карантинные меры. Это на 4077 человек больше, чем в 2020 году.
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов

Это самый высокий показатель с 2008 года, сообщили на пресс-конференции директор полиции по делам иностранцев Милан Майер и заместитель начальника полиции Мартин Вондрашек. Однако на статистику существенно повлияла пандемия covid-19, так как в список были включены иностранцы, въехавшие в Чехию легально, но не соблюдающие противоэпидемические правила.

«Цифра кажется действительно большой. Например, в 2015 году, когда был серьезный миграционный кризис, было выявлено около 8 500 нелегальных мигрантов, но следует подчеркнуть, что это увеличение нелегальной миграции в 2021 году связано с чрезвычайными мерами защиты, принятыми Министерством здравоохранения в отношении въезда и нахождения в Чехии», — сказал Майер.

«Во многих случаях это были иностранцы, приехавшие на территорию Чехии легально, но не выполнившие требования Минздрава, поэтому нам приходилось иметь с ними дело», — добавил он.

По его словам, увеличение также необходимо рассматривать в контексте общеевропейского развития. Ежегодная миграция за первые 11 месяцев прошлого года на внешней границе Европейского Союза выросла на 61%. 

Подавляющее большинство иностранцев, а именно 10 835 человек, были выявлены полицией внутри страны, то есть во время нелегального пребывания, нелегального трудоустройства или из-за нарушения мер по борьбе с распространением covid-19. По сравнению с 2020 годом их было на 4 190 больше. 

Наиболее частыми задержанными были украинцы, которых насчитывалось 5976 человек, за ними следовали молдаване (1558). По сравнению с предыдущими годами было больше афганцев, которых в прошлом году задержали на 529. В 2020 году их было 149.

С другой стороны, число задержанных на внешней границе Шенгенской зоны — в международных аэропортах — в прошлом году сократилось на 113 до 335 человек. Большинство из них были украинцами, русскими и англичанами.

В прошлом году полиция также задержала 1330 беженцев, которые хотели попасть в другую страну через Чехию. По сравнению с 2020 годом их стало больше на 844. Большинство из них были афганцами и сирийцами, многие направлялись из Словакии в Германию.

По состоянию на декабрь прошлого года в Чешской Республике легально проживало 660 849 иностранцев, большинство из них в Праге, Среднечешском и Южноморавском краях.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
иностранцы Чехия полиция статистика иммиграция
Читайте
по теме 
Обнародованы результаты переписи населения в Чехии
13.01.2022 11:32 Общество
Обнародованы результаты переписи населения в Чехии
5450
Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка
05.01.2022 13:11 Общество
Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка
9250
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
03.01.2022 09:25 Общество
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
3812
Полиция в Чехии обвинила в убийстве 30-летнего украинца
26.12.2021 09:10 Общество
Полиция в Чехии обвинила в убийстве 30-летнего украинца
5566
Последние новости:
14
января
В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул
14.01.2022 13:32 Культура
В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул
73
В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду
14.01.2022 10:58 Экономика
В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду
435
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году
14.01.2022 09:56 Экономика
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году
509
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон
14.01.2022 08:23 Общество
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон
522
Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента
14.01.2022 08:20 Политика
Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента
456
13
января
EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему
13.01.2022 15:31 Коронавирус
EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему
3259
В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации
13.01.2022 15:11 Общество
В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации
1317
Международный фестиваль нового цирка Cirkopolis пройдет в Праге
13.01.2022 12:58 Культура
Международный фестиваль нового цирка Cirkopolis пройдет в Праге
669
Обнародованы результаты переписи населения в Чехии
13.01.2022 11:32 Общество
Обнародованы результаты переписи населения в Чехии
5450
В 2021 году чешские банки выдали ипотеки на общую сумму 379 миллиардов крон
13.01.2022 10:18 Экономика
В 2021 году чешские банки выдали ипотеки на общую сумму 379 миллиардов крон
612


Мобильная версия