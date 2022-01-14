Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов

В прошлом году чешская полиция выявила 11 170 иностранцев, которые нелегально находились в стране или нарушили карантинные меры. Это на 4077 человек больше, чем в 2020 году.

Это самый высокий показатель с 2008 года, сообщили на пресс-конференции директор полиции по делам иностранцев Милан Майер и заместитель начальника полиции Мартин Вондрашек. Однако на статистику существенно повлияла пандемия covid-19, так как в список были включены иностранцы, въехавшие в Чехию легально, но не соблюдающие противоэпидемические правила.

«Цифра кажется действительно большой. Например, в 2015 году, когда был серьезный миграционный кризис, было выявлено около 8 500 нелегальных мигрантов, но следует подчеркнуть, что это увеличение нелегальной миграции в 2021 году связано с чрезвычайными мерами защиты, принятыми Министерством здравоохранения в отношении въезда и нахождения в Чехии», — сказал Майер.

«Во многих случаях это были иностранцы, приехавшие на территорию Чехии легально, но не выполнившие требования Минздрава, поэтому нам приходилось иметь с ними дело», — добавил он.

По его словам, увеличение также необходимо рассматривать в контексте общеевропейского развития. Ежегодная миграция за первые 11 месяцев прошлого года на внешней границе Европейского Союза выросла на 61%.

Подавляющее большинство иностранцев, а именно 10 835 человек, были выявлены полицией внутри страны, то есть во время нелегального пребывания, нелегального трудоустройства или из-за нарушения мер по борьбе с распространением covid-19. По сравнению с 2020 годом их было на 4 190 больше.

Наиболее частыми задержанными были украинцы, которых насчитывалось 5976 человек, за ними следовали молдаване (1558). По сравнению с предыдущими годами было больше афганцев, которых в прошлом году задержали на 529. В 2020 году их было 149.

С другой стороны, число задержанных на внешней границе Шенгенской зоны — в международных аэропортах — в прошлом году сократилось на 113 до 335 человек. Большинство из них были украинцами, русскими и англичанами.

В прошлом году полиция также задержала 1330 беженцев, которые хотели попасть в другую страну через Чехию. По сравнению с 2020 годом их стало больше на 844. Большинство из них были афганцами и сирийцами, многие направлялись из Словакии в Германию.

По состоянию на декабрь прошлого года в Чешской Республике легально проживало 660 849 иностранцев, большинство из них в Праге, Среднечешском и Южноморавском краях.

Источник: ceskenoviny.cz

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