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Из магазина в центре Праги украли часы за 20 миллионов крон (ВИДЕО)

Из магазина в центре Праги украли часы за 20 миллионов крон (ВИДЕО)

420on.cz 2430
В субботу днем ​​неизвестные грабители в центре Праги совершили налет на магазин дорогих часов. Полиция опубликовала видеозапись ограбления, которое напоминало кадры из боевика. Стражи правопорядка разыскивают вооруженных людей. Причиненный ущерб превысил 20 миллионов крон.
Из магазина в центре Праги украли часы за 20 миллионов крон (ВИДЕО)

Грабители совершили налет на магазин на улице Широка около пяти часов дня. После восьми часов вечера полиция опубликовала видеозапись ограбления, на котором видно, как трое грабителей ворвались в магазин. Один придерживал дверь, а двое других мужчин молотками разбили стеклянные витрины, в которых хранились часы. Затем они быстро сложили их в подготовленные мешки.

«Трое грабителей в масках совершили налет на магазин дорогих часов и, угрожая применением оружия, забрали товары на несколько миллионов крон», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

По его словам, грабители не говорили по-чешски и были вооружены огнестрельным оружием. Двое из них уехали после нападения на электросамокате, который полиция уже нашла. Поиски подозреваемых продолжаются. Информацию о подозреваемых можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция ограбление Чехия преступность Прага центр Праги
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