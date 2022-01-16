Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.52
USD
21.48
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
Из магазина в центре Праги украли часы за миллионы крон (ВИДЕО)

Из магазина в центре Праги украли часы за миллионы крон (ВИДЕО)

420on.cz 948
В субботу днем ​​неизвестные грабители в центре Праги совершили налет на магазин дорогих часов. Полиция опубликовала видеозапись ограбления, которое напоминало кадры из боевика. Стражи правопорядка разыскивают вооруженных людей. Причиненный ущерб исчисляется миллионами крон.
Из магазина в центре Праги украли часы за миллионы крон (ВИДЕО)

Грабители совершили налет на магазин на улице Широка около пяти часов дня. После восьми часов вечера полиция опубликовала видеозапись ограбления, на котором видно, как трое грабителей ворвались в магазин. Один придерживал дверь, а двое других мужчин дубинками разбили стеклянные витрины, в которых хранились часы. Затем они быстро сложили их в подготовленные мешки.

«Трое грабителей в масках совершили налет на магазин дорогих часов и, угрожая применением оружия, забрали товары на несколько миллионов крон», — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

По его словам, грабители не говорили по-чешски и были вооружены огнестрельным оружием. Двое из них уехали после нападения на электросамокате, который полиция уже нашла. Поиски подозреваемых продолжаются. Информацию о подозреваемых можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция ограбление Чехия преступность Прага центр Праги
Читайте
по теме 
В городе Стара Болеслав опять видели медведя
16.01.2022 16:06 Общество
В городе Стара Болеслав опять видели медведя
151
Мошенники с криптовалютой в Чехии украли у мужчины 470 000 крон
16.01.2022 08:50 Общество
Мошенники с криптовалютой в Чехии украли у мужчины 470 000 крон
583
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
14.01.2022 13:13 Общество
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
1535
В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации
13.01.2022 15:11 Общество
В Праге пожарные и полицейские протестовали против обязательной вакцинации
1940
Последние новости:
16
января
В городе Стара Болеслав опять видели медведя
16.01.2022 16:06 Общество
В городе Стара Болеслав опять видели медведя
151
Мошенники с криптовалютой в Чехии украли у мужчины 470 000 крон
16.01.2022 08:50 Общество
Мошенники с криптовалютой в Чехии украли у мужчины 470 000 крон
583
15
января
Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир
15.01.2022 16:31 Экономика
Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир
1745
Цены на аренду недвижимости в Чехии возобновили рост
15.01.2022 10:09 Экономика
Цены на аренду недвижимости в Чехии возобновили рост
2451
С 2010 года цены на недвижимость в Европе выросли на 39 процентов, в Чехии — на 100 процентов
15.01.2022 09:42 Экономика
С 2010 года цены на недвижимость в Европе выросли на 39 процентов, в Чехии — на 100 процентов
1470
14
января
Правительство Чехии объявило новые карантинные меры
14.01.2022 18:53 Коронавирус
Правительство Чехии объявило новые карантинные меры
5130
В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул
14.01.2022 13:32 Культура
В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул
827
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
14.01.2022 13:13 Общество
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
1535
В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду
14.01.2022 10:58 Экономика
В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду
1670
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году
14.01.2022 09:56 Экономика
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году
2185


Мобильная версия