На этой неделе в Чехию придет настоящая зима

На этой неделе на погоду в Чехии будет влиять холодный фронт, который пройдет через нашу территорию с севера. Будет облачно, в начале неделе могут наблюдаться осадки — дождь или дождь со снегом.
В понедельник, 17 января, будет очень ветрено. Порывы ветра будут достигать до 70 км/ч, в горах — от 90 до 110 км/ч, могут образоваться снежные языки. К вечеру понедельника ветер ослабнет. Термометр покажет от 2 до 6°С, но из-за ветра температура по ощущениям будет значительно ниже.
Во вторник в начале дня будет облачно, в горах местами выпадет снег. Утренняя температура составит от 0 до -4 °C, днем — от 0 до 4°С. Будет дуть легкий северо-западный ветер со скоростью до 20 км/ч.
Среда будет наименее облачной за рабочую неделю. Утренняя температура понизится до -5°С, днем столбик термометра покажет от 2 до 6°С.
В четверг над Чехией пройдет холодный фронт и ветер усилится. В горах скорость ветра может достигать 90 км/ч. Утренняя температура воздуха понизится до -5°С, днем будет 0-4°C, но уже во второй половине дня наступит похолодание.
В пятницу ожидается сильная облачность, в отдельных районах выпадет снег. Дневные температуры составят от -2 до 2°С.
Выходные будут морозными, а в горах ожидается снегопад. Утренняя температура составит от -3 до -7°С, в некоторых районах — до -10°С. Днем столбик термометра покажет от -3 до 1°С.
Источник: novinky.cz
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