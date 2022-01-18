Администрация Праги уделит больше внимания образованию иностранцев

Мэрия также считает необходимым улучшить осведомленность большинства общества в отношении иностранцев. Это следует из концепции интеграции иностранцев на 2022-2027 годы, которую в понедельник одобрили члены горсовета. В 2021 году в Праге проживало 223 308 иностранцев. На их интеграцию город выделяет около четырех миллионов крон в год (порядка 164 тысяч евро). Эту концепцию еще предстоит обсудить депутатам Праги.
Документ преимущественно касается иностранцев из третьих стран, которых в столице больше всего. Тем не менее, одной из целевых групп являются и иностранцы из стран ЕС, а также люди, которым было предоставлено убежище или иной вид международной защиты. Наиболее многочисленной группой являются украинцы, которые составляют 26% иностранцев. Второй по численности группой являются словаки — 15%.
Источник: radio.cz
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