Голосовой робот помогает пожилым людям распознавать мошеннические телефонные звонки

В конце прошлого года полиция в Чехии запустила пилотный проект, призванный помочь пожилым людям распознавать звонки от мошенников. Голосовой робот сообщает вызываемому абоненту важные советы о том, как распознать мошеннический звонок и как вести себя во время и после него.

Об этом сообщил Мартин Шемик, представитель компании Conectart, которая отвечала за технологическую часть проекта. По словам Шемика, мошенники наносят ущерб пожилым людям на десятки миллионов крон в год. Правонарушители звонят пожилым людям на стационарный телефон и уговаривают их отказаться от своих сбережений. «Истории, которые они рассказывают пожилым людям, очень тщательно продуманы», — сказал он.

Звонящие часто притворяются членами семьи, чаще всего внуками. Обычно они убеждают пожилых людей в том, что они попали в сложную ситуацию — в больницу или полицейский участок из-за автомобильной аварии. У пенсионеров они просят деньги, забрать которые приедет якобы их знакомый.

Последствия мошеннических телефонных звонков могут быть фатальными. У ограбленного пожилого человека могут возникнуть не только финансовые проблемы, но и физические и психические последствия, добавил Шемик. Голосовой робот, например, поможет пожилым людям немедленно проверить звонок и при необходимости позвонить на линию 158.

Полиция получает несколько сотен заявлений от пожилых людей каждый год, ущерб по таким мошенничествам составляет около 30 миллионов крон. Снижение было зафиксировано сотрудниками полиции только в 2020 году во время эпидемии коронавируса.

Источник: ceskenoviny.cz

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