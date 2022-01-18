Женщина в Праге сломала дверь лифта и упала в шахту, спасти ее не удалось

​Вечером 18 января по неустановленным пока причинам женщина в пражском районе Жижков сломала дверь лифта и упала в шахту. В результате полученных ранений она скончалась.

«Сотрудники полиции выехали на улицу Коневова, где женщина по неизвестным причинам повредила дверь лифта и впоследствии упала в шахту лифта. Приехавший на место врач констатировал смерть женщины», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва.

Пока неясно, почему женщина повредила дверь, но, по мнению полиции, есть вероятность, что она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Делом занимаются криминалисты.

Источник: novinky.cz

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