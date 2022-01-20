Ночью в Праге сгорели три автомобиля

Три горящих автомобиля тушили пожарные в ночь на 20 января в пражском районе Збраслав. По словам очевидцев, машины мог поджечь неизвестный преступник, однако причину пожара полиция пока не называет. В результате инцидента никто не пострадал.

Около девяти часов вечера на улицу Под Шпиталем в Збраславе выехали несколько пожарных команд. Горели два стоящих рядом автомобиля и еще один, расположенный в 150 метрах от них. Свидетели утверждают, что машины скорее всего кто-то поджег.

Еще одна машина сгорела в Збраславе 17 января на улице На Баних. Пламя полностью уничтожило автомобиль, ущерб пока не подсчитан.

«В сотрудничестве с полицией мы расследуем причину ночного пожара, а также причину возгорания автомобиля в понедельник», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка, добавив, что огонь был потушен одной струей воды.

Пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштёва подтвердила, что они занимаются этим делом, но сказала, что пока слишком рано говорить о причинах возгорания.

Источник: novinky.cz

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