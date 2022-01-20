В Чехии мужчина поверил сказкам о выгодных инвестициях в криптовалюты и потерял 457 тысяч крон

Жертву сначала уговорили установить программу AnyDesk, что позволило неизвестному человеку удаленно получить доступ к компьютеру мужчины, а впоследствии заставить его совершить несколько финансовых операций.
Криминалисты возбудили уголовное дело по подозрению в совершении мошенничества. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Полиция предупреждает, что преступники могут использовать так называемые инвестиционные порталы и немного изменить способ совершения преступления, но результат будет тот же, а количество жертв будет продолжать расти.
Источник: tydenikpolicie.cz
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