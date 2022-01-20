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В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП

В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП

420on.cz 912
Спасатели устраняют последствия крупного ДТП на трассе D5, котрое произошло утром 20 января. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек.
В Чехии на шоссе D5 произошло крупное ДТП

Авария произошла на 33-м километре автомагистрали D5 в направлении Праги у деревни Жебрак Среднечешского края.

«На место выехали подразделения пожарных команд Берона и Горжовице и спасатели. По предварительной информации, столкнулись 10 грузовиков и 15 легковых автомобилей», — сообщили пожарные в Twitter.

Около 12 часов дня в полиции уточнили, что на шоссе столкнулись около 40  грузовых и легковых автомобилей.

«Все спасательные службы выезжают на место происшествия. Шоссе в направлении на Прагу полностью закрыто», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Пресс-секретарь Среднечешской спасательной службы Петра Гомолова сообщила, что на месте пять раненых, которых пожарным пришлось вытаскивать из разбитых машин.

Около полудня на месте все еще находился вертолет скорой помощи, медики доставили двух человек в больницу с травмами средней степени тяжести.

Источник: novinky.cz

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Темы
авария спасатели Автомобили дороги Чехия полиция пожарники дтп
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