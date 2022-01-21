Полиция задержала преступника, ограбившего пражский банк

Полиция задержала 21-летнего мужчину, ограбившего банк в Праге на прошлой неделе. Он признался в поступке, заявив на допросе: «Я хотел изменить свою жизнь». Суд примет решение о его аресте.

Полиция задержала грабителя в гостинице в районе Млада-Болеслав в среду — даже с деньгами, которые он не успел потратить.

«В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном. Отвечая на вопрос о причинах своего поступка, он сказал, что перестал получать удовольствие от своего нынешнего образа жизни и решил путем ограбления банка и с использованием украденных денег создать себе жизнь, о которой мечтал», — сказал представитель полиции Ян Рыбански.

Как уже сообщал 420on, вечером 12 января неизвестный преступник украл крупную сумму денег из отделения банка на улице Виноградска в Праге и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина с помощью угроз потребовал от сотрудницы банка отдать ему деньги. Сотрудница банка испугалась и сделала то, что просил грабитель. Преступник украл из банка несколько сотен тысяч крон.

Источник: novinky.cz

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