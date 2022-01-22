В 2021 году уровень преступности в Чехии снизился

Раскрываемость преступлений выросла на 1% — до 57,3%. Об этом сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик. В прошлом году полиция зарегистрировала 105 убийств, пять из которых остаются нераскрытыми.
По словам Моравчика, основными причинами снижения преступности являются прошлогодние меры по борьбе с распространением эпидемии covid-19 и оптимизация статистики. Также сыграло свою роль увеличение лимита ущерба за преступления до десяти тысяч крон.
Хотя уровень преступности снизился, полиция отмечает увеличение ущерба от преступлений — с 16,7 миллиарда крон в 2020 году до 21,3 миллиарда крон в 2021 году.
Полиция во всех регионах зафиксировала снижение преступности в прошлом году. Больше всего преступлений зафиксировано в Праге и Моравско-Силезском крае, меньше всего — в Карловарском крае.
Как и в предыдущие годы, самым распространенным видом преступлений были преступления против собственности: в прошлом году полицейские зафиксировали 77 562 имущественных правонарушения, что на 4 554 меньше, чем в 2020 году.
В прошлом году преступлений в категории насильственных или экономических преступлений стало меньше, напротив, количество преступлений против нравственности увеличилось на 444 — до 3 049 правонарушений.
Уровень преступности в Чехии снижается с 2013 года (за исключением 2019 года, когда этот показатель выросла на 3,5%).
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день