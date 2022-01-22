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В 2021 году уровень преступности в Чехии снизился

В 2021 году уровень преступности в Чехии снизился

420on.cz 365
Уровень преступности в Чешской Республике в прошлом году снова снизилась по сравнению с предыдущим годом. Полиция в 2021 году зарегистрировала в общей сложности 153 223 преступления, что на 7% меньше, чем в 2020 году.
В 2021 году уровень преступности в Чехии снизился

Раскрываемость преступлений выросла на 1% — до 57,3%. Об этом сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик. В прошлом году полиция зарегистрировала 105 убийств, пять из которых остаются нераскрытыми.

По словам Моравчика, основными причинами снижения преступности являются прошлогодние меры по борьбе с распространением эпидемии covid-19 и оптимизация статистики. Также сыграло свою роль увеличение лимита ущерба за преступления до десяти тысяч крон.

Хотя уровень преступности снизился, полиция отмечает увеличение ущерба от преступлений — с 16,7 миллиарда крон в 2020 году до 21,3 миллиарда крон в 2021 году.

Полиция во всех регионах зафиксировала снижение преступности в прошлом году. Больше всего преступлений зафиксировано в Праге и Моравско-Силезском крае, меньше всего — в Карловарском крае. 

Как и в предыдущие годы, самым распространенным видом преступлений были преступления против собственности: в прошлом году полицейские зафиксировали 77 562 имущественных правонарушения, что на 4 554 меньше, чем в 2020 году. 

В прошлом году преступлений в категории насильственных или экономических преступлений стало меньше, напротив, количество преступлений против нравственности увеличилось на 444 — до 3 049 правонарушений. 

Уровень преступности в Чехии снижается с 2013 года (за исключением 2019 года, когда этот показатель выросла на 3,5%). 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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