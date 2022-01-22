Очередной «рекорд»: мошенники с криптовалютой похитили у трех жителей Чехии 4 миллиона крон

​Ущерб на сумму более 2,6 миллионов крон был нанесен мошенниками двум жителям Краловеградецкого края. Деньги пострадавших исчезли со счета под предлогом выгодных вложений в криптовалюты. Аналогичный случай с ущербом в 1,3 миллиона крон произошел и Дечинском районе Чехии.

Мошенники потребовали установить на персональный компьютер программу AnyDesk, которая должна была помочь обоим привлеченным рекламой инвесторам оценить выгодность инвестиций, которым угрожает инфляция. Однако вместо обещанной прибыли программа AnyDesk предоставила самозваным финансовым консультантам доступ к компьютеру 40-летней женщины из Рыхновского района и 50-летнего мужчины из Градец-Кралове.

Сначала мошенники настаивали на уплате вступительного взноса в систему, которая должна была обеспечить многообещающий прирост денег. Впоследствии они попросили жертв подтвердить несколько кодов авторизации и совершить первые финансовые операции. Вместо ожидаемой прибыли у женщины со счета вскоре было списано около 1,9 миллиона крон, а у мужчины — 700 тысяч крон.

«Криминалисты возбудили уголовное дело по подозрению в совершении мошенничества. В первом случае виновным грозит до 8 лет лишения свободы, во втором — до 5 лет», — резюмировала пресс-секретарь полиции Люси Конечная.

Полиция Дечинского района расследует похожий случай, когда неизвестный мошенник связался с мужчиной с предложением помочь разблокировать и сделать доступным его криптовалютный счет, на который будет перечислено 8 100 долларов (около 179 000 крон). Преступник несколько раз общался с пострадавшей стороной по телефону на чешском языке. Ему пришлось установить приложение и авторизоваться в интернет-банкинге, после чего мошенник неоднократно переводил деньги со счетов потерпевшего на другие счета.

«Кульминацией финансовых потерь стало согласие потерпевшей стороны на получение двух займов на общую сумму один миллион крон. В то же время преступник увеличил один кредит на сумму, превышающую 300 000 крон», — заявила пресс-секретарь полиции Алена Бартошова.

Когда пострадавшая сторона предоставила мошеннику копию своего удостоверения личности, неизвестный преступник прекратил общение с жертвой.

Источник: novinky.cz

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