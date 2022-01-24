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В Чехии 28 и 29 января пройдет «Ночь отелей»

В Чехии 28 и 29 января пройдет «Ночь отелей»

420on.cz 618
«Ночь отелей» — ежегодная акция, которую проводит Ассоциации отелей и ресторанов ЧР в сотрудничестве с мэриями городов и Prague City Tourism. В этом году акция будет проходить в Чехии 28 и 29 января.
В Чехии 28 и 29 января пройдет «Ночь отелей»

В акции принимают участие гостиницы из Праги, Брно, Оломоуца, Карловых Вар, Остравы и других городов страны.

Провести ночь в двухместном номере одного из этих отелей можно будет за символические 777, 999 или 1 111 крон. В стоимость входит завтрак. Кроме того, для гостей подготовлена насыщенная культурная программа. 

Основная цель мероприятия — поблагодарить местных жителей за толерантность к интенсивному туризму в городах, где они живут, а также проинформировать о том, как этот туризм способствует повышению уровня жизни. 

Желающие могут забронировать номера через сайт www.nochotelu.cz. Всего в акции «Ночь отелей 2022» принимают участие 156 отелей в 42 городах Чехии, предлагающие свыше 1 880 номеров. 

Источник: kudyznudy.cz

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Темы
гостиницы Чехия культура Прага Брно Острава Карловы Вары
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