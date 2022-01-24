Реконструкция пражской набережной признана одним из лучших проектов в Европе

Недавняя реконструкция пражской набережной оказалась в списке топ-40 самых интересных европейских проектов, которые имеют шанс выиграть в 2022 году престижную премию архитектора Людвига Мис ван дер Роэ, объявленную Европейской комиссией и Фондом ван дер Роэ.

Это первый случай, когда какой-либо образец чешской архитектуры участвует в этом престижном конкурсе и имеет шансы на победу. Автором проекта ревитализации пространств на правом берегу Влтавы является студия архитектора Петра Янды.

Пражские набережные, особенно на набережной Рашина, особенно летом являются популярным местом как для пражан, так и для гостей города. Кроме того, по правому берегу проходит веломаршрут А2. В 2018 году город начал ремонт набережных, в ходе которого были реконструированы внутренние помещения в стенах набережной, где были созданы кафе и культурные пространства. В этом году ожидаются дальнейшие изменения.

Новые помещения внутри береговой стены на набережной Рашина и на Верхней набережной были торжественно открыты после реконструкции в сентябре 2019 года. Всего было реконструировано 20 помещений, в том числе три галереи, две мастерские, три студии, одно отделение муниципальной библиотеки и три туалета. Остальные — это кафе. Реконструкция обошлась почти в 174 млн крон.

Первоначально в конкурсе приняли участие 532 проекта из 42 стран, которые «подчеркивают возможности и тенденции современной архитектуры на европейском пространстве». В итоге жюри решило отобрать проекты из 18 стран, из которых наибольшее количество номинаций получили Испания, Австрия и Франция. Победителей планируется объявить в апреле 2022 года, а церемония награждения пройдет в мае. Конкурс проводится раз в несколько лет, в этот раз жюри отбирает проекты с 2018 года.

В этом году на пражских набережных пройдут крупные культурные, спортивные и гастрономические мероприятия. Прага также готовит большие изменения в части набережной со стороны Смихова.

Источник: echo24.cz

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