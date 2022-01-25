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Чешский миллиардер на своем автомобиле в Германии разогнался до 417 км/час: дело расследует полиция (ВИДЕО)

Чешский миллиардер на своем автомобиле в Германии разогнался до 417 км/час: дело расследует полиция (ВИДЕО)

420on.cz 427
Немецкая полиция начала расследование в отношении чешского миллиардера Радима Пассера, который тестировал свой автомобиль Bugatti Chiron на немецкой трассе А2 под Магдебургом. Он разогнался до 417 километров в час. Полиция подозревает Пассера в нелегальных дорожных гонках.
Чешский миллиардер на своем автомобиле в Германии разогнался до 417 км/час: дело расследует полиция (ВИДЕО)

Полиция просмотрела видео, которое Пассер разместил на YouTube, и установила, что бизнесмен совершил правонарушение. «Согласно параграфу 315d Уголовного кодекса, были выявлены признаки незаконной автомобильной гонки», — заявила пресс-секретарь дорожной полиции Магдебурга Дорин Гюнтер.

«Кто в качестве водителя транспортного средства будет двигаться с превышением скорости, грубо, в нарушение правил дорожного движения и с целью достижения максимально возможной скорости, наказывается лишением свободы на срок до два года или штрафом», — говорится в этой статье Уголовного кодекса.

В настоящее время отчет полиции направлен в прокуратуру для юридической проверки.

Миллиардер Радим Пассер показал на видео свой новый Bugatti Chiron на автомагистрали A2 между Берлином и Магдебургом. 58-летний бизнесмен едет по шоссе в крайнем левом ряду, а роскошный автомобиль стоимостью около трех миллионов евро (74 миллиона чешских крон) постепенно набирает скорость и менее чем через две минуты разгоняется до 400 км/ч. Максимальная скорость достигла 417 км/ч. 

«Многие просили нас поделиться неотредактированным кадром с камеры из машины, что мы и сделали. Надеемся, вам понравится поездка — на этот раз с другого ракурса», — написал бизнесмен.

Несмотря на то, что бизнесмен тестировал машину на участке автомагистрали, где нет ограничения скорости, министерство транспорта Германии раскритиковало это. Пресс-секретарь полиции назвала Пассера, который неоднократно тестировал свои автомобили на немецких дорогах, безответственным.

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
полиция Германия Чехия Автомобили
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