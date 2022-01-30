В Праге около 6000 человек вновь протестовали против карантинных мер

Около 6 000 человек собрались на Вацлавской площади в воскресенье днем, чтобы провести демонстрацию против поправок к закону о пандемии. Акция прошла спокойно, полиции не пришлось вмешиваться.

Фото: blesk.cz

Демонстрация была организована движением Svobodní при поддержке общественной инициативы Chcípl pes. Митинг начался в 15:00 у памятника Святому Вацлаву, в начале мероприятия в нем участвовали около 2000-3000 человек, позже число участников возросло до 6000. Среди выступавших были, например, певец Даниел Ланда, врач Мирослав Хаврда и сенатор Алена Дернерова.

После 18:00 демонстранты прошли маршем через Прагу в сторону Пражского Града.

Участники акции критиковали меры правительства, карантин и вакцинацию против коронавируса, обязанность носить респираторы и запрет непривитым людям посещать рестораны и массовые мероприятия. Протестующие скандировали различные лозунги, призывали к неповиновению и говорили о борьбе за свободу.

Демонстрация была созвана в ответ на поправку к закону о пандемии, которую депутаты должны были обсудить на этой неделе, но депутаты от партии SPD наложили вето на проект закона. Поэтому во вторник для принятия поправки запланировано внеочередное собрание Палаты депутатов.

На митинге также обсуждалась обязательная вакцинация против covid-19, которую организаторы и участники акции также отвергают, однако соответствующее постановление предыдущего правительства уже отменено нынешним кабинетом министров.

Источник: novinky.cz

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