Мужчина в Чехии выкладывал в интернет фильмы и музыку, ему грозит до 8 лет тюрьмы

«Обвиняемый как минимум с начала 2018 года до первого квартала 2021 года без согласия авторов, продюсеров или правообладателей выкладывал музыкальные и кинопроизведения на общедоступный сервер, где любой пользователь мог их найти и свободно скачать», — сообщила пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.
«За этот период было опубликовано более 3900 наименований, защищенных законом об авторском праве, что нанесло ущерб почти двум десяткам компаний», — добавила пресс-секретарь.
Полиция обвинила мужчину в нарушении авторских прав. Согласно Уголовному кодексу, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Источник: novinky.cz
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