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Мужчина в Чехии выкладывал в интернет фильмы и музыку, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Мужчина в Чехии выкладывал в интернет фильмы и музыку, ему грозит до 8 лет тюрьмы

420on.cz 581
​По данным полиции, пожилой мужчина из Простеёвского района нанес ущерб на 10,5 миллиона крон, выкладывая фильмы и музыку в Интернете.
Мужчина в Чехии выкладывал в интернет фильмы и музыку, ему грозит до 8 лет тюрьмы

«Обвиняемый как минимум с начала 2018 года до первого квартала 2021 года без согласия авторов, продюсеров или правообладателей выкладывал музыкальные и кинопроизведения на общедоступный сервер, где любой пользователь мог их найти и свободно скачать», — сообщила  пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.

«За этот период было опубликовано более 3900 наименований, защищенных законом об авторском праве, что нанесло ущерб почти двум десяткам компаний», — добавила пресс-секретарь.

Полиция обвинила мужчину в нарушении авторских прав. Согласно Уголовному кодексу, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: novinky.cz

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интернет Чехия музыка
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