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Акция протеста у здания парламента в Чехии: один полицейский ранен, четверо участников задержаны

Акция протеста у здания парламента в Чехии: один полицейский ранен, четверо участников задержаны

420on.cz 183
​Полиция задержала нескольких участников демонстрации на Малостранской площади в Праге, организованной инициативой Chcípl PES. Люди перед зданием парламента протестуют против поправки к закону о пандемии, которую сегодня рассматривают депутаты.
Акция протеста у здания парламента в Чехии: один полицейский ранен, четверо участников задержаны

По данным полиции, перед зданием собралось около 1500 человек.

Полиция задержала четырех человек. Причиной стало нападение на полицию, сообщил во второй половине дня пресс-секретарь полиции Ян Данек. Один из полицейских был ранен.

«Именем закона мы призываем вас прекратить нарушения и подчиняться указаниям полиции», — заявили в полиции.

«Несколько человек напали на полицию, четыре человека задержаны. Вероятно, это будет признано правонарушением», — сказал Данек. 

В Палате депутатов с утра депутаты обсуждают поправку в закон о пандемии. Но депутаты не продвинулись далеко. Глава партии SPD Томио Окамура выступал первым и его речь длилась три часа и семь минут. Депутаты пока не могут решить, обсуждать ли поправку в экстренном порядке. Организаторы акции протеста планируют митинговать до окончания заседания в Палате депутатов.

Источник: novinky.cz

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Темы
протест Палата депутатов ЧР полиция Чехия Прага коронавирус законы
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