Самый большой американский конвой проедет через Чехию

В феврале-марте этого года через Чехию проедет один из самых крупных военных конвоев за последние несколько лет.

На пути к учениям Saber Strike - 2022 около 1800 солдат и 700 единиц техники армии США пройдут через Чехию из Германии в Словакию во второй половине февраля, а на обратном пути — во второй половине марта.

«Перемещение конвоев планируется с вечерние часы или рано утром, чтобы свести к минимуму ограничения дорожного движения», — заявила пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова. Чешские солдаты также примут участие в учениях Saber Strike.

«Все перемещения будут сопровождаться и обеспечиваться сотрудниками военной полиции в сотрудничестве с полицией Чешской Республики и согласовываться с соответствующими министерствами и местными органами власти», — добавила она.

Пресс-секретарь предупредила, что во время перемещения конвоя будут соблюдаться гигиенические меры. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации сроки учений и численность войск могут измениться.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: