Самый большой американский конвой проедет через Чехию

На пути к учениям Saber Strike - 2022 около 1800 солдат и 700 единиц техники армии США пройдут через Чехию из Германии в Словакию во второй половине февраля, а на обратном пути — во второй половине марта.
«Перемещение конвоев планируется с вечерние часы или рано утром, чтобы свести к минимуму ограничения дорожного движения», — заявила пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова. Чешские солдаты также примут участие в учениях Saber Strike.
«Все перемещения будут сопровождаться и обеспечиваться сотрудниками военной полиции в сотрудничестве с полицией Чешской Республики и согласовываться с соответствующими министерствами и местными органами власти», — добавила она.
Пресс-секретарь предупредила, что во время перемещения конвоя будут соблюдаться гигиенические меры. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации сроки учений и численность войск могут измениться.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день