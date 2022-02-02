Драма в поезде: забаррикадировавшийся мужчина ударил себя ножом в грудь

Еще до приезда полицейского переговорщика 72-летний мужчина ударил себя ножом в грудь, сообщили в полиции около восьми часов вечера. Служба скорой помощи сейчас перевозит его в больницу в Оломоуце.
«Другие люди не пострадали», — добавили в полиции.
«Спасателям пришлось начать реанимационные мероприятия, мужчину удалось стабилизировать. Сейчас его переводят в университетскую больницу в Оломоуце», — сообщила пресс-секретарь медицинской спасательной службы Оломоуцкого края Люция Микискова.
Поезд, в котором забаррикадировался мужчина, отправился из Праги в 15:25 в направлении Богумина. «По нашим данным, в вагоне перемещался человек с оружием, у которого были суицидальные намерения», — сказали в полиции. Однако первоначальная информация о наличии у мужчины огнестрельного оружия не подтвердилась.
Полиция остановила железнодорожное сообщение в Забржегу на Мораве, все пассажиры будут эвакуированы и продолжат свой путь на других поездах.
Источник: novinky.cz
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