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Драма в поезде: забаррикадировавшийся мужчина ударил себя ножом в грудь

Драма в поезде: забаррикадировавшийся мужчина ударил себя ножом в грудь

420on.cz 90
​В среду ​​мужчина с ножом, угрожая покончить с собой, забаррикадировался в поезде, который следовал по маршруту Прага — Богумин.
Драма в поезде: забаррикадировавшийся мужчина ударил себя ножом в грудь

Еще до приезда полицейского переговорщика 72-летний мужчина ударил себя ножом в грудь, сообщили в полиции около восьми часов вечера. Служба скорой помощи сейчас перевозит его в больницу в Оломоуце. 

«Другие люди не пострадали», — добавили в полиции. 

«Спасателям пришлось начать реанимационные мероприятия, мужчину удалось стабилизировать. Сейчас его переводят в университетскую больницу в Оломоуце», — сообщила пресс-секретарь медицинской спасательной службы Оломоуцкого края Люция Микискова.

Поезд, в котором забаррикадировался мужчина, отправился из Праги в 15:25 в направлении Богумина. «По нашим данным, в вагоне перемещался человек с оружием, у которого были суицидальные намерения», — сказали в полиции.  Однако первоначальная информация о наличии у мужчины огнестрельного оружия не подтвердилась. 

Полиция остановила железнодорожное сообщение в Забржегу на Мораве, все пассажиры будут эвакуированы и продолжат свой путь на других поездах.

Источник: novinky.cz

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Темы
поезда Чехия полиция спасатели Чешские железные дороги Прага
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