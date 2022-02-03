Пражский аэропорт прекратил трансляцию объявлений о рейсах в Украину на русском языке

С 1 февраля 2022 г. аэропорт им. Вацлава Гавела в Праге прекратил объявлять о рейсах в Украину на русском языке. Пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова подтвердила, что руководство воздушной гавани удовлетворило просьбу посольства Украины.

«Объявлять о рейсах в Украину по-русски нелогично», – отметил в сообщении в фейсбуке посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. «Аэропорт постоянно отвечал нам, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах... Граждане России обычно не летают через Украину, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором давно отсутствует», — указал Евгений Перебийнис.

Пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова сообщила, что основными языками трансляции объявлений в аэропорту Праги являются чешский и английский. В гейтах объявления делаются в зависимости от пожеланий авиакомпаний.

Источник: radio.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: