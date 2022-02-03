Женщина в Чехии спрятала у сына миллион крон, он отказывается это признать

Женщина обратилась в местное отделение полиции в среду.
«Она заявила, что в августе прошлого года сняла в общей сложности 1 163 000 крон из банка и передала их своему сыну из хороших побуждений, чтобы сохранить их», — рассказала пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.
В полиции не сказали, почему женщина хотела спрятать деньги. «Все указывает на то, что она не хотела, чтобы они были у нее на счету», — сказала Зайцова. Мать договорилась с сыном, что возьмет деньги, как только они ей понадобится.
«Однако, как утверждает мать, сын присвоил легко нажитое имущество и теперь не хочет его возвращать, говоря, что никаких денег от матери никогда не получал и не имел», — добавила пресс-секретарь. Полиция расследует дело по подозрению в хищении.
Источник: novinky.cz
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