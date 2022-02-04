В Чехии увеличивается количество серьезных случаев рака легких

В Чехии растет число людей с тяжелым раком легких. Обычно они поздно обращаются к врачу, особенно это стало заметно в период эпидемии коронавируса. Наиболее рискованным фактором является курение. Одновременно в Чешской Республике стала действовать новая программа скрининга.

Рак легких является одним из самых серьезных заболеваний. Ежегодно заболевают более шести с половиной тысяч новых пациентов. Погибает от болезни около пяти с половиной тысяч человек. Поэтому в четверг специалисты отрасли обсудили раннюю профилактику раковых заболеваний.

Около 80% пациентов приходят поздно, потому что у них нет серьезных симптомов заболевания. Именно поэтому с января в Чехии введен скрининг для профилактики рака легких. Обследование предназначено в основном для курильщиков в возрасте от 55 до 75 лет. На скрининг будет направлять терапевт либо пульмонолог.

«Скрининг предназначен в том числе для бывших курильщиков Несмотря на то, что они бросили курить десять лет назад, но выкуривали по пачке или больше в день в течение двадцати лет, скрининг им нужен», — сказала Яна Крейчи, пневмоонколог Университетской больницы На Буловке.

Кроме того, большинство пациентов сегодня начали курить сигареты в молодом возрасте. Именно поэтому нарколог Адам Кулханек решает проблему курения с детьми и их родителями. Опросы показывают, что дети впервые пробуют сигарету в возрасте двенадцати лет. Каждый второй пятнадцатилетний курил хотя бы один раз.

Но именно зависимость чаще всего возникает у молодых людей в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет. И теперь эксперты хотят больше сосредоточиться на этой группе. «Ребенку достаточно закурить раз в неделю и курить шесть недель, когда начинают проявляться первые признаки физической зависимости от никотина. Это связано с тем, что детский мозг все еще развивается до двадцати пяти лет», — объяснил Адам Кулганек, нарколог кафедры наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета и Главной университетской больницы в Праге.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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