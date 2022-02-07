В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус

​В воскресенье днем ​​неизвестный вновь стрелял по окнам автобуса на улице Швеглова в Праге 10. Аналогичный инцидент произошел на той же улице в прошлом месяце. При этом злоумышленник разбил несколько окон двух трамваев и одного автобуса.

«Нам сообщил диспетчер транспортной компании, что на улице Швеглова под мостом на Южном перекрестке повреждено стекло автобуса общественного транспорта. Полицейские обыскали территорию. Повреждение, вероятно, было нанесено пневматической винтовкой», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

В январе этого года неизвестный обстрелял семь окон двух трамваев и одного автобуса на той же улице.

Уже тогда полиция думала, что это пневматическая винтовка или пистолет CO2. Пневматическое оружие относится к категории D и не подлежит регистрации, поэтому им может владеть и носить любой человек старше 18 лет.

Полиция расследует дело как порчу чужого имущества и ищет стрелков и свидетелей, видевших что-то подозрительное. Они могут позвонить и сообщить подробности по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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