Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.26
USD
21.22
RUB
0.28
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус

В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус

420on.cz 912
​В воскресенье днем ​​неизвестный вновь стрелял по окнам автобуса на улице Швеглова в Праге 10. Аналогичный инцидент произошел на той же улице в прошлом месяце. При этом злоумышленник разбил несколько окон двух трамваев и одного автобуса.
В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус

«Нам сообщил диспетчер транспортной компании, что на улице Швеглова под мостом на Южном перекрестке повреждено стекло автобуса общественного транспорта. Полицейские обыскали территорию. Повреждение, вероятно, было нанесено пневматической винтовкой», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

В январе этого года неизвестный обстрелял семь окон двух трамваев и одного автобуса на той же улице.

Уже тогда полиция думала, что это пневматическая винтовка или пистолет CO2. Пневматическое оружие относится к категории D и не подлежит регистрации, поэтому им может владеть и носить любой человек старше 18 лет. 

Полиция расследует дело как порчу чужого имущества и ищет стрелков и свидетелей, видевших что-то подозрительное. Они могут позвонить и сообщить подробности по телефону 158.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
трамвай автобусы Чехия полиция оружие Прага
Читайте
по теме 
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
10.01.2022 11:24 Общество
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
2791
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
03.01.2022 16:20 Общество
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
3790
Мужчина упал с крепостной стены пражского Вышеграда
29.12.2021 15:34 Экономика
Мужчина упал с крепостной стены пражского Вышеграда
2937
На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи
30.11.2021 19:26 Общество
На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи
2248
Последние новости:
07
февраля
У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон
07.02.2022 09:25 Экономика
У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон
357
06
февраля
Мужчина из Оломоуца хотел заработать и в итоге потерял 1,6 миллиона крон
06.02.2022 18:50 Экономика
Мужчина из Оломоуца хотел заработать и в итоге потерял 1,6 миллиона крон
2089
130 человек застряли на канатной дороге в Есениках
06.02.2022 16:01 Общество
130 человек застряли на канатной дороге в Есениках
1286
Президент Чехии о поправках в закон о пандемии: полиция должна была остановить протестующих
06.02.2022 13:56 Общество
Президент Чехии о поправках в закон о пандемии: полиция должна была остановить протестующих
1892
Минздрав Чехии пока не будет отменять мобильное приложение Tečka
06.02.2022 08:48 Общество
Минздрав Чехии пока не будет отменять мобильное приложение Tečka
4204
05
февраля
В горах может выпасть до 50 сантиметров снега
05.02.2022 14:38 Экономика
В горах может выпасть до 50 сантиметров снега
1395
Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах
05.02.2022 10:32 Общество
Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах
1471
04
февраля
PRE с апреля увеличит цены на электричество на четверть, на газ — на треть
04.02.2022 13:55 Экономика
PRE с апреля увеличит цены на электричество на четверть, на газ — на треть
2886
В Чехии увеличивается количество серьезных случаев рака легких
04.02.2022 13:00 Общество
В Чехии увеличивается количество серьезных случаев рака легких
2783
ЧНБ оштрафовал компанию Modrá pyramida на 5 миллионов крон за нарушение правил кредитования
04.02.2022 10:58 Экономика
ЧНБ оштрафовал компанию Modrá pyramida на 5 миллионов крон за нарушение правил кредитования
1312


Мобильная версия