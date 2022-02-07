В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус

«Нам сообщил диспетчер транспортной компании, что на улице Швеглова под мостом на Южном перекрестке повреждено стекло автобуса общественного транспорта. Полицейские обыскали территорию. Повреждение, вероятно, было нанесено пневматической винтовкой», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.
В январе этого года неизвестный обстрелял семь окон двух трамваев и одного автобуса на той же улице.
Уже тогда полиция думала, что это пневматическая винтовка или пистолет CO2. Пневматическое оружие относится к категории D и не подлежит регистрации, поэтому им может владеть и носить любой человек старше 18 лет.
Полиция расследует дело как порчу чужого имущества и ищет стрелков и свидетелей, видевших что-то подозрительное. Они могут позвонить и сообщить подробности по телефону 158.
Источник: novinky.cz
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