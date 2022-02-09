В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии

Это следует из данных, опубликованных сегодня Чешским статистическим управлением (ЧСУ).
В 2021 году туристы провели в гостиницах и пансионатах в общей сложности 32 миллиона ночей. По сравнению с 2020 годом это незначительное увеличение, однако два года назад этот показатель был в два раза больше. «В 2021 году было размещено 79% резидентов по сравнению с 2019 годом. В прошлом году количество иностранных туристов достигло лишь 24% от показателей до пандемии», — говорится в статистике.
В прошлом году по стране путешествовали 8,8 млн чешских туристов, что на 9,6% больше, чем в 2021 году. Однако количество иностранных гостей уменьшилось. В республику приехали отдыхать 2,6 миллиона иностранцев, что на 7,6%, чем в 2020 году.
Источник: ceskenoviny.cz
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