Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.26
USD
21.25
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии

В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии

420on.cz 1
В 2021 году Чехию посетили 11,4 миллиона туристов, что на 5,2% больше, чем в 2020 году. Однако по сравнению с 2019 годом, до начала пандемии коронавируса, туристов было на 52% меньше.
В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии

Это следует из данных, опубликованных сегодня Чешским статистическим управлением (ЧСУ).

В 2021 году туристы провели в гостиницах и пансионатах в общей сложности 32 миллиона ночей. По сравнению с 2020 годом это незначительное увеличение, однако два года назад этот показатель был в два раза больше. «В 2021 году было размещено 79% резидентов по сравнению с 2019 годом. В прошлом году количество иностранных туристов достигло лишь 24% от показателей до пандемии», — говорится в статистике.

В прошлом году по стране путешествовали 8,8 млн чешских туристов, что на 9,6% больше, чем в 2021 году. Однако количество иностранных гостей уменьшилось. В республику приехали отдыхать 2,6 миллиона иностранцев, что на 7,6%, чем в 2020 году.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
путешествие туристы Туризм статистика Чехия Прага коронавирус
Читайте
по теме 
Количество турфирм в Чехии сокращается, туры дорожают
02.02.2022 10:32 Экономика
Количество турфирм в Чехии сокращается, туры дорожают
1887
Полезные советы: где отдохнуть в Чехии зимой?
12.01.2022 12:15 Общество
Полезные советы: где отдохнуть в Чехии зимой?
3208
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
30.12.2021 19:57 Общество
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
4627
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
30.12.2021 13:40 Коронавирус
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
4289
Последние новости:
09
февраля
В 2021 году розничные продажи в Чехии выросли, особенно в интернет-магазинах
09.02.2022 09:10 Экономика
В 2021 году розничные продажи в Чехии выросли, особенно в интернет-магазинах
98
Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе
09.02.2022 07:59 Спорт
Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе
183
08
февраля
Чешские таможенники предостерегают от ввоза дешевого топлива из Польши
08.02.2022 20:15 Экономика
Чешские таможенники предостерегают от ввоза дешевого топлива из Польши
1424
Женщина упала в каньон Большая Америка. Она умерла на месте.
08.02.2022 13:53 Общество
Женщина упала в каньон Большая Америка. Она умерла на месте.
2757
В прошлом году в Чехии количество пользователей каршеринга выросло вдвое
08.02.2022 11:11 Экономика
В прошлом году в Чехии количество пользователей каршеринга выросло вдвое
1089
В Чехии проходит акция месяц без алкоголя «Сухой февраль»
08.02.2022 10:26 Общество
В Чехии проходит акция месяц без алкоголя «Сухой февраль»
1868
Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно
08.02.2022 09:40 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно
411
Полиция обвинила десятки политиков и чиновников в продаже пражских квартир ниже рыночной стоимости
08.02.2022 08:13 Экономика
Полиция обвинила десятки политиков и чиновников в продаже пражских квартир ниже рыночной стоимости
2174
07
февраля
Суд в Чехии решил спор между родителями о вакцинации ребенка от коронавируса
07.02.2022 17:45 Общество
Суд в Чехии решил спор между родителями о вакцинации ребенка от коронавируса
2284
Суд отправил в тюрьму владельца собаки, которая покусала ребенка на Петршине
07.02.2022 15:32 Общество
Суд отправил в тюрьму владельца собаки, которая покусала ребенка на Петршине
1956


Мобильная версия