В прошлом году в Чехию приехало значительно меньше туристов, чем до пандемии

В 2021 году Чехию посетили 11,4 миллиона туристов, что на 5,2% больше, чем в 2020 году. Однако по сравнению с 2019 годом, до начала пандемии коронавируса, туристов было на 52% меньше.

Это следует из данных, опубликованных сегодня Чешским статистическим управлением (ЧСУ).

В 2021 году туристы провели в гостиницах и пансионатах в общей сложности 32 миллиона ночей. По сравнению с 2020 годом это незначительное увеличение, однако два года назад этот показатель был в два раза больше. «В 2021 году было размещено 79% резидентов по сравнению с 2019 годом. В прошлом году количество иностранных туристов достигло лишь 24% от показателей до пандемии», — говорится в статистике.

В прошлом году по стране путешествовали 8,8 млн чешских туристов, что на 9,6% больше, чем в 2021 году. Однако количество иностранных гостей уменьшилось. В республику приехали отдыхать 2,6 миллиона иностранцев, что на 7,6%, чем в 2020 году.

Источник: ceskenoviny.cz

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