Образование в Чехии: как преодолеть языковой барьер и заговорить по-чешски

Что делать, если стесняешься говорить по-чешски? Даже после обучения на языковых курсах, поступления в университет и трудоустройства в Чехии многие из нас продолжают чувствовать себя скованно во время разговоров с носителями языка. Мы нервничаем и делаем ошибки — это явление называется языковым барьером. Давайте разберемся, откуда он берется и как его преодолеть.

Почему мы боимся говорить

Когда человек только начинает учить язык, он обычно полон энтузиазма. Новые слова хочется использовать и «пробовать» на практике, мы гордимся тем, что положили в свой рюкзак со знаниями еще один язык и удивляем родственников, которые приехали в гости, помогая им сделать заказ в ресторане. Вспомните ваши первые «děkuji», «na shledanou» или «dam si polévku». Как правило, на этом этапе вы не ждете от себя языковых свершений, для мотивации и удовлетворения достаточно пары заученных фраз. Вы же только начинаете.

Затем наступает вторая стадия. Словарный запас обогащается, вы уже можете поддержать осмысленный диалог. Вы уже не тот cizinec, который знает всего пару слов. Вам хочется, чтобы в магазинах с вами говорили по-чешски, а внезапный переход на английский даже немного обижает.

Казалось бы, ничто не мешает перейти на уровень «беглая речь», но именно здесь и начинаются проблемы. В какой-то момент вы замечаете, что используете одни и те же фразы, а разговоры получаются банальными и поверхностными. Чтобы выстроить отношения с чехами, нужно «раскрываться», но делать это на чешском вы пока не умеете. Раздражает собственный акцент, появляется страх ошибки. Если же кто-то из носителей языка начинает иронизировать над произношением или неправильным употреблением слов, то у чувствительного человека это может не только напрочь отбить всякое желание совершенствоваться, но и вызвать отвращение ко всему, что связано с чехами и Чехией.

Многие предпочитают остаться в своей зоне комфорта — решают, что коротких разговоров с сокурсниками и коллегами им достаточно. «Чехи совсем другие, нам вместе неинтересно». Наверняка подобная мысль приходила вам на ум или вы хотя бы раз слышали такое в русскоговорящем окружении.

Такая установка мешает участвовать в разговорах и уверенно рассказывать о себе, заставляет извиняться за свой чешский, мешает улавливать суть сказанного собеседником. Можно ли изменить ситуацию?

Как преодолеть языковой барьер

Волшебных таблеток для решения этой проблемы не существует: результат зависит от желания и усилий.

Для начала нужно осознать, что с такой проблемой сталкиваются многие иностранцы (в том числе чехи, когда приезжают в другую страну), и «отпустить ситуацию». Вы — не «самый глупый», «ленивый» или «неспособный к языкам». Возможно, у вас не было времени и желания углубляться в изучение чешского. Авторы мотивационной литературы пишут, что это все отговорки. Но мы предлагаем отнестись к себе с большей мягкостью: вы просто направили свое внимание на другие задачи, вам было не до чешского. Например, по приезде в страну занимались поиском жилья или работы, готовились к вступительным экзаменам в университет. Мысли о том, что вы говорите с ошибками или акцентом, отошли на второй план. Это — нормально.

Второй шаг — разобраться с мотивацией. Мозг человека — ужасно ленивый орган по своей природе. Новые слова и выражения укладываются в память ровно до того момента, пока в этом есть острая необходимость. Иными словами, пока мозг полагает, что незнание языка помешает его хозяину найти пищу и крышу над головой, он будет активно усваивать информацию. Как только базовые потребности удовлетворены, процесс освоения языка начинает замедляться. В этот момент и нужно изобрести новую мотивацию. Отталкиваться можно от отрицательных и положительных ощущений.

Пример 1: вчера вы открывали счет в банке, сотрудник вас понял, но беседа вызвала у вас дискомфорт. Желание не испытывать в будущем неприятных ощущений — достойная мотивация.

Пример 2: вы знаете, что могли бы рассчитывать на повышение на работе, если бы владели чешским языком еще лучше. Тут дополнительный бонус — финансы.

Пример 3: вам очень хочется общаться с чехами в неформальной обстановке, но пока смелости хватает только на то, чтобы обменяться со знакомым парой фраз о погоде или коронавирусе.

Пример 4: вы хотите поступить в чешский университет на бюджет на гуманитарную специальность, а для этого нужно не только иметь «бумажку», то есть сертификат о знании языка на уровне В2 или выше. Необходимо говорить свободно и грамотно.

Как только вы сформулируете для себя, зачем вам нужно преодолеть языковой барьер, можно составлять план действий.

Используйте книги, фильмы, учебники, курсы, репетитора — все это важная часть обучения, на которой мы не будем останавливаться отдельно в этой статье. Выберите то, на что хватит вашего бюджета и времени, и начните уделять занятиям хотя бы пару часов в неделю. Не ставьте слишком амбициозных целей: учить чешский каждый день по два часа после работы — слишком сложный вызов, вы рискуете быстро потерять мотивацию из-за банальной усталости.

Адаптируйте план занятий под свою реальность: ежедневные занятия по 15-30 минут придадут вам уверенности в себе. Вы будете знать, что прилагаете усилия и перестанете чувствовать себя растерянно. Кроме того, новые слова вернут вас на этап «энтузиазм». Вам снова захочется практиковаться и совершенствоваться, как на начальном этапе изучения языка.

Тем, кто планирует поступать в чешский вуз, нужно уделить этому пункту особое внимание. На профильных подготовительных курсах вы не только освоите грамматику чешского языка, но и пополните словарный запас актуальной разговорной лексикой благодаря педагогам.

Отключите функцию самокопания. Поход в банк намечен на послезавтра, презентация на работе состоится только на следующей неделе, а вы уже проиграли в голове все варианты катастрофических сценариев и убедили себя, что будете нелепо выглядеть. Так делать не нужно: не акцентируйте внимание на пессимистичных мыслях. Вспомните, что в банке вы — клиент, а клиент всегда прав, банк в нем заинтересован. На работе вам доверили провести презентацию. Это значит, что руководство вам доверяет, хотя и знает, что вы — не носитель чешского языка.

В ответственную минуту постарайтесь расслабиться. Тогда нужные слова сами придут на ум, а вы сможете направить свое внимание на речь собеседника и правильно отреагировать.

Окунитесь в чешскую разговорную среду. Например, целенаправленно запишитесь на танцы в чешскую школу, начните ходить на групповые тренировки по йоге к чешскому инструктору или в тренажерный зал. Можно даже сменить салон красоты (хотя на это решатся немногие), чтобы практиковать длинные беседы со своим новым мастером. Это особенно важно для тех, кто мало использует чешский язык при ежедневном общении на учебе или работе.

Найдите «безопасного друга» среди чехов. Вам нужен человек, с которым вы сможете беседовать и практиковать чешский язык. Сейчас для этого есть специальные приложения (например, Tandem), но можно обратиться напрямую к людям, которых вы уже знаете — к одногруппникам или коллегам. Попросите их помочь вам за символическую плату или совместный ланч в кофейне за ваш счет.

Языковой барьер — естественное явление в ходе изучения любого иностранного языка. Ошибочно полагать, что он пропадет сам собой, и неправильно искать быстрое решение проблемы. Чтобы заговорить свободно, нужно приложить усилия и знать, зачем вам это нужно. Методы просты: правильная мотивация, регулярные занятия чешским языком, полное погружение в языковую среду и терпеливое отношение к собственным промахам. Все вышеперечисленное плюс положительный настрой — и вы обязательно добьетесь результата.