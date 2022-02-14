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Агрессивный кабан бегал по улицам Праги, его пришлось застрелить

Агрессивный кабан бегал по улицам Праги, его пришлось застрелить

420on.cz 642
Двое полицейских в Праге использовали свою служебную машину в качестве щита перед нападением дикого кабана. Животное было травмировано и его пришлось застрелить.
Агрессивный кабан бегал по улицам Праги, его пришлось застрелить

Инцидент произошел в воскресенье днем ​​на улице V Podhoří, где бегал дикий кабан, представляя опасность для прохожих.

«Полицейская машина служила щитом для стражей порядка, животное испугалось и через дыру в заборе вылезло на заросший участок. Но и там кабан оставался агрессивным, постоянно нападая на полицейских через забор. Патруль вызвал охотника на помощь», — сообщила пресс-секретарь полиции.

Людей, которые в это время находились в этом районе на прогулке, полиция перенаправляла на другие улицы.

«Животное, у которого была повреждена нижняя челюсть, в итоге пришлось застрелить», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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Темы
животные Чехия Прага полиция
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