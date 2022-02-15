Больше дорог в Праге будет «под присмотром» радаров

Компания Technologie hlavního města Prahy начала проверять работоспособность радаров, измеряющих скорость движения автомобилей в городе. За последние три года радары зафиксировали около 700 тысяч случаев превышения скорости в Праге.

Городская компания в настоящее время проверяет, чтобы все радары в Праге работали должным образом. «Некоторые радары не функционировали, мы стараемся ситуацию исправить. Сейчас мы проверяем оборудование в 8 районах, еще 20 мы получим к началу марта этого года», — сказал Либор Фиала, член совета директоров Technologie hlavního města Prahy.

Во всем мегаполисе установлено около 840 радаров. «Места, которые включены в систему измерения скорости — это основные магистрали, такие как Барандовский мост или улица Европска, где часто водители превышают скорость», — сказала Барбора Лишкова, пресс-секретарь Технического управления дорог в Праге.

К другим контролируемым локациям относится, например, улица 5 Мая, которая является одним из самых оживленных транспортных узлов города. Водители узнают о радарах по белым полосам на дороге, которые отмечают начало измеряемого участка.

«Список постоянно обновляется, например, теперь добавлено новое место в Праге 6, на пересечении улиц Алжирска и Дейвицка. Затем идет улица в Голешовичках — там был недавно расширен участок и скорость была снижена с 70 до 50 километров в час из-за безопасности», — сказал Ян Рыбански, пресс-секретарь пражской полиции.

В прошлом году городская полиция Праги передала в муниципалитет более 143 000 материалов, связанных с превышением скорости, которые были зафиксированы системой камер.

Источник: ceskatelevize.cz

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