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Сильный ветер в Чехии оставил без электричества почти 100 000 семей

Сильный ветер в Чехии оставил без электричества почти 100 000 семей

420on.cz 556
​Из-за очень сильного ветра в четверг утром в Чешской Республике без электричества остались почти 96 000 клиентов. Согласно заявлениям ČEZ Distribuce и E.ON, самая плохая ситуация в Карловарском и Среднечешском краях. Предупреждение метеорологов об ураганном ветре будет действовать весь день 17 февраля до полуночи на всей территории Чехии.
Сильный ветер в Чехии оставил без электричества почти 100 000 семей

В четверг около 7:00 диспетчерский центр ČEZ Distribuce зарегистрировал более 100 неисправностей на высоковольтных линиях и десятки других неисправностей на низковольтных линиях. Из-за этого без электричества остались 94 тысячи точек потребления.

CEZ зафиксировала больше всего неисправностей в Карловарском крае, где отключено 40 000 точек потребления. За ним следуют Среднечешский край с около 20 000 потребителей без электричества и Устецкий край, где 10 000 домохозяйств остаются без электричества.

Операторы также сообщают о проблемах в восточной части Чехии — в Пардубицком крае и в районе Высочина. Из-за сильного ветра ветки и деревья падают на линии электропередачи.

Дистрибьюторская компания E.ON, работающая на юге Чехии, утром зафиксировала отключение электричества у 1800 клиентов, большинство (более 900) в городе Табор. Компания регистрирует восемь аварий на линиях высокого напряжения в западной части своей дистрибьюторской сети. «Основные причины отказов — падение деревьев и веток в линию и последующее повреждение проводов или изоляторов. Мы интенсивно работаем над устранением неисправностей», — сказал представитель пресс-службы.

Метеорологи предупредили об очень сильном ветре в среду. В четверг порывы ветра могут достигать от 70 до 110 километров в час. Предупреждение распространяется на всю Чешскую Республику до полуночи сегодняшнего дня.

Ураганный ветер также вызывает проблемы с транспортом. Упавшие деревья утром остановили движение на нескольких линиях железных дорог, а некоторые магистрали закрыты для движения транспорта, следует из заявлений Чешских железных дорог и полиции в Twitter. С полуночи до 06:00 зафиксировано более 170 выездов, сообщили пожарные в Twitter.

Неисправности тягового пути препятствуют движению поездов на линии Пльзень-Хеб на участке между Лазне-Кинжвартом и Липова-у-Хебу, в Карловарском крае поезда остановились между Хебом и Франтишковы Лазне или между станциями Тоужим и Отрочин. В Либерецком крае движение остановлено возле Танвальда, дерево упало на трассу возле Зруч-над-Сазавой. В Среднечешском крае поезда не будут курсировать между станциями Плананы и Радим или Ледечек и Кацов.

Полиция сообщила в Twitter, что ветер затрудняет движение на дорогах, например, в Карловарском крае, где на дороги упало несколько деревьев. «В связи с этим мы также фиксируем несколько дорожно-транспортных происшествий. Некоторые дороги в настоящее время закрыты», — сообщили в карловарской полиции.

Источник: novinky.cz

 

 

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погода Чехия электричество Автомобили дороги полиция пожарники
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