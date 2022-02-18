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В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов

В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов

420on.cz 1668
​В среду окружной суд Тахова приговорил бывшего почтового курьера Паулу Пунчохаржову к двум годам условно за недоставленные письма и посылки. В октябре 2019 года сотрудники полиции обнаружили в ее доме десятки писем и посылок, которые она намеренно не доставляла.
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов

«Подсудимая совершила уголовное преступление, нарушив тайну закрытого письма или другого документа при предоставлении почтовых услуг», — заявила судья Михаэла Ржезничкова. Во время аргументации приговора обвиняемая не справлялась со своими эмоциями и постоянно перебивала на судью. В конце концов, женщину пришлось вывести из зала суда.

«С января 2019 года по октябрь того же года в качестве сотрудницы Чешской почты она приняла не менее 85 килограммов обычной почты, 46 заказных писем и 47 посылок из Китая. Однако она не доставляла почтовые отправления адресатам, а хранила их по месту жительства», — заявил прокурор Ондржей Вендлер.

По его словам, это нанесло его работодателю ущерб в размере нескольких десятков тысяч крон, которые Чешская почта выплатила клиентам в качестве финансовой компенсации за недоставленные посылки и письма.

Почтальон хранила письма в коробках. «Посылки не открывались, за исключением нескольких посылок из Китая, в некоторых из них не было содержимого. Таким образом, подсудимая облегчала себе работу, сказал прокурор в своем заключительном слове. Он также указал, что в случае с заказными отправлениями, которые были именными, ответчик должен был каким-то образом фальсифицировать отчетность об их доставке в компьютерной системе.

Адвокат Пунчохаржовой требовал оправдательного приговора. «Она старалась выполнять свою работу настолько, насколько позволяла ее загруженность», — сказал адвокат. 

По мнению судьи, ответчику не удалось доказать, что она доставила посылки должным образом. «Просто невозможно собрать такое большое посылок случайно. Кроме того, она мошеннически маркировала доставку заказными отправлениями и открывала посылки из Китая», — пояснила судья приговор.

Источник: novinky.cz

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Чехия Чешская почта почта суды полиция
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