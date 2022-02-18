В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов

«Подсудимая совершила уголовное преступление, нарушив тайну закрытого письма или другого документа при предоставлении почтовых услуг», — заявила судья Михаэла Ржезничкова. Во время аргументации приговора обвиняемая не справлялась со своими эмоциями и постоянно перебивала на судью. В конце концов, женщину пришлось вывести из зала суда.
«С января 2019 года по октябрь того же года в качестве сотрудницы Чешской почты она приняла не менее 85 килограммов обычной почты, 46 заказных писем и 47 посылок из Китая. Однако она не доставляла почтовые отправления адресатам, а хранила их по месту жительства», — заявил прокурор Ондржей Вендлер.
По его словам, это нанесло его работодателю ущерб в размере нескольких десятков тысяч крон, которые Чешская почта выплатила клиентам в качестве финансовой компенсации за недоставленные посылки и письма.
Почтальон хранила письма в коробках. «Посылки не открывались, за исключением нескольких посылок из Китая, в некоторых из них не было содержимого. Таким образом, подсудимая облегчала себе работу, сказал прокурор в своем заключительном слове. Он также указал, что в случае с заказными отправлениями, которые были именными, ответчик должен был каким-то образом фальсифицировать отчетность об их доставке в компьютерной системе.
Адвокат Пунчохаржовой требовал оправдательного приговора. «Она старалась выполнять свою работу настолько, насколько позволяла ее загруженность», — сказал адвокат.
По мнению судьи, ответчику не удалось доказать, что она доставила посылки должным образом. «Просто невозможно собрать такое большое посылок случайно. Кроме того, она мошеннически маркировала доставку заказными отправлениями и открывала посылки из Китая», — пояснила судья приговор.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день