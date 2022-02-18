В Чехии появились затопленные подержанные автомобили из Германии

​В последние недели на чешском рынке начали продавать подержанные автомобили из Германии, которые были затоплены во время наводнения в летние месяцы прошлого года. Продавцы зарабатывают на них десятки тысяч крон.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Cebia, которая занимается проверкой происхождения автомобилей.

«В последние недели мы фиксировали автомобили в нашей системе Autotracer, которые были признаны страховыми компаниями не подлежащими восстановлению после летнего паводка. Позже эти затопленные машины были выставлены на продажу уже отремонтированными на чешских рекламных порталах», — рассказал директор Cebia Мартин Пайер.

По словам Пайера, риск покупки такого автомобиля увеличивается из-за того, что это не всегда должен быть мошенник. Некоторые дилеры могут купить уже отремонтированный автомобиль, не зная его прошлого, и предлагать его покупателям, не подозревая, что он был затоплен.

Проблемы с электроникой или двигателем могут возникнуть даже через несколько месяцев после мойки и сушки автомобиля. Наиболее уязвимыми компонентами являются в основном электрические установки и системы выбросов. По данным компании, поэтому необходимо сосредоточить осмотр в основном на жгутах кабелей и их соединениях (разъемах), особенно в труднодоступных местах и каналах внутри кузова.

По данным CarVertical, более 63% подержанных автомобилей в Чешскую Республику импортируются из Германии, за ней следуют Бельгия с долей более 6% и США с долей 5,5%. Импорт подержанных автомобилей в Чешскую Республику в январе увеличился на 30% в годовом исчислении — до 13 403 легковых автомобилей.

Источник: novinky.cz

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