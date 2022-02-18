Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.33
USD
21.5
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
В Чехии появились затопленные подержанные автомобили из Германии

В Чехии появились затопленные подержанные автомобили из Германии

420on.cz 1362
​В последние недели на чешском рынке начали продавать подержанные автомобили из Германии, которые были затоплены во время наводнения в летние месяцы прошлого года. Продавцы зарабатывают на них десятки тысяч крон.
В Чехии появились затопленные подержанные автомобили из Германии

Об этом говорится в пресс-релизе компании Cebia, которая занимается проверкой происхождения автомобилей.

«В последние недели мы фиксировали автомобили в нашей системе Autotracer, которые были признаны страховыми компаниями не подлежащими восстановлению после летнего паводка. Позже эти затопленные машины были выставлены на продажу уже отремонтированными на чешских рекламных порталах», — рассказал директор Cebia Мартин Пайер.

По словам Пайера, риск покупки такого автомобиля увеличивается из-за того, что это не всегда должен быть мошенник. Некоторые дилеры могут купить уже отремонтированный автомобиль, не зная его прошлого, и предлагать его покупателям, не подозревая, что он был затоплен.

Проблемы с электроникой или двигателем могут возникнуть даже через несколько месяцев после мойки и сушки автомобиля. Наиболее уязвимыми компонентами являются в основном электрические установки и системы выбросов. По данным компании, поэтому необходимо сосредоточить осмотр в основном на жгутах кабелей и их соединениях (разъемах), особенно в труднодоступных местах и каналах внутри кузова.

По данным CarVertical, более 63% подержанных автомобилей в Чешскую Республику импортируются из Германии, за ней следуют Бельгия с долей более 6% и США с долей 5,5%. Импорт подержанных автомобилей в Чешскую Республику в январе увеличился на 30% в годовом исчислении — до 13 403 легковых автомобилей.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Германия Автомобили Чехия
Читайте
по теме 
Чешские таможенники предостерегают от ввоза дешевого топлива из Польши
08.02.2022 20:15 Экономика
Чешские таможенники предостерегают от ввоза дешевого топлива из Польши
3543
У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон
07.02.2022 09:25 Экономика
У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон
2454
Чешский миллиардер на своем автомобиле в Германии разогнался до 417 км/час: дело расследует полиция (ВИДЕО)
25.01.2022 08:54 Общество
Чешский миллиардер на своем автомобиле в Германии разогнался до 417 км/час: дело расследует полиция (ВИДЕО)
5089
В Германии введен запрет на продажу фейерверков. За пиротехнику, привезенную из Чехии, грозит высокий штраф.
28.12.2021 09:55 Экономика
В Германии введен запрет на продажу фейерверков. За пиротехнику, привезенную из Чехии, грозит высокий штраф.
2846
Последние новости:
18
февраля
Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.
18.02.2022 14:08 Общество
Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.
1463
Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги
18.02.2022 11:47 Экономика
Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги
1225
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции
18.02.2022 10:43 Экономика
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции
618
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
18.02.2022 09:56 Общество
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
1569
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
18.02.2022 08:57 Общество
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
1668
17
февраля
Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.
17.02.2022 16:59 Общество
Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.
2927
Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным
17.02.2022 14:19 Коронавирус
Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным
1777
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
17.02.2022 12:34 Культура
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
1019
Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось
17.02.2022 12:09 Экономика
Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось
1409
19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге
17.02.2022 10:33 Культура
19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге
1985


Мобильная версия