Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза

Далеко не все иностранные студенты, которые приезжают учиться в Чехию, задумываются о программе обмена. А такая возможность есть, и воспользоваться ею стоит. Рассказываем, куда можно отправиться из Чехии и как все это организовать.

Подавляющее большинство чешских университетов сотрудничают с другими европейскими вузами. Самая известная программа — Erasmus+. Она спонсируется Еврокомиссией и поэтому предлагает участникам максимально комфортные условия — студенты получают стипендию, которая может хотя бы частично покрыть расходы на проживание и питание.

Но возможности студентов не ограничиваются только этим вариантом. Чешские вузы, как правило, самостоятельно заключают двусторонние соглашения с университетами-партнерами, что расширяет спектр предложений. Поехать можно не только в Европу, но и в США, Австралию, Японию, Новую Зеландию. Все зависит от вуза, в котором вы учитесь.

Партнерские программы по условиям отличаются от Erasmus+. Как правило, все расходы студент полностью берет на себя. Исключение — грант от образовательных фондов, который может покрыть затраты на переезд и проживание в новой стране. Однако на такую финансовую поддержку могут рассчитывать только ребята с актуальными и новаторскими проектами, так как конкурс очень высокий.

Начать планировать свое путешествие по обмену можно уже на языковых курсах. Изучите программы, которые предлагает университет, просмотрите сайты вузов-партнеров. Долгосрочная цель станет дополнительной мотивацией во время подготовки к поступлению в чешский вуз. В процессе обучения это тоже поможет держать высокую планку, так как поехать учиться по обмену могут только студенты с очень высоким средним баллом. Обязательным условием для рассмотрения заявки является свободное владение английским языком (приветствуются сертификаты IELTS, TOEFL), и об этом тоже нужно позаботиться заранее. Владение другим иностранным языком станет дополнительным плюсом.

Некоторые программы обмена

Erasmus+

Это самая популярная программа по международному обмену, которая действует в Евросоюзе с 2009 года. В рамках Erasmus+ можно учиться в вузе-партнере в течение одного или двух семестров. Студентам бакалаврских программ выплачивается ежемесячная стипендия в размере до 800 евро. Хватит ли ее на покрытие базовых расходов, зависит не только от вашего умения экономить, но и того, какую страну вы выбрали. Например, во Франции или Швейцарии официальной стипендии бывает недостаточно, поэтому перед отъездом за рубеж студенты подрабатывают летом, чтобы отложить средства на поездку.

Принять участие в программе может любой студент дневного отделения, который добрался до второго курса бакалавриата. Студенты магистратуры должны подождать до второго семестра первого учебного года; для них также существует отдельная программа Erasmus Mundus.

Выбрать вуз вы можете самостоятельно, другой вопрос — выберут ли вас. Все участники проходят через строгий конкурсный отбор. Что для этого необходимо?

– Определиться с направлением, которое вы будете изучать в вузе-партнере;

– Подтвердить уровень английского языка (не ниже B2);

– Написать мотивационное письмо;

– Иметь высокий средний балл (чем выше, тем лучше);

Условия в разных вузах могут отличаться, поэтому стоит уточнить детали на кафедре или в специальном отделе университета. Примерно за полгода нужно начать готовиться к поездке и собирать документы.

Окончательное решение принимает комиссия вашего вуза. Иногда студенты проходят дополнительное собеседование.

Free Movers

Любой студент имеет право самостоятельно организовать свое пребывание за границей, не привязывая себя к программам обмена или стипендиям. Можно выбрать практически любой зарубежный вуз, но оформлять документы придется полностью самостоятельно. Процесс подготовки займет больше времени.

Планировать такое приключение лучше за 12-18 месяцев до начала обучения за границей. Нужно выбрать университет и изучить сайт: как подать заявку, какие варианты проживания предлагает вуз, есть ли финансовая поддержка или обязательный вступительный взнос, когда заканчивается прием документов, признаются ли кредиты по предметам в вашем чешском вузе, насколько соответствует выбранное направление вашей основной программе обучения и прочие детали.

Университет может потребовать подтверждение об уровне знания английского или другого иностранного языка, этот вопрос тоже стоит прояснить заранее. Возможно, понадобится сдать определенные языковые экзамены. Совет от студентов: в какую бы экзотическую страну вы ни собирались, лучше всего хотя бы немного владеть местным языком. В случае Франции это правило ужесточается: французы очень ревностно относятся к своему языку и неохотно говорят на английском. Если вы собираетесь учиться не в Париже, а в небольшом городе, то вы должны свободно владеть французским (уровень С1). Если же вам предстоит провести семестр в Японии, то вам хватит и английского, но знание простых разговорных фраз облегчит налаживание связей и поможет лучше понять местную культуру.

Когда ответы на все вопросы найдены, можно оставлять заявку на сайте выбранного вуза и начинать сбор документов.

Вам понадобится:

– Выписка из вашего чешского вуза с оценками + справка о зачетах;

– Нотариально заверенный перевод аттестата о школьном образовании (не всегда);

– Мотивационное письмо с рассказом о ваших целях. К его составлению необходимо подойти очень ответственно. Если вы подаете несколько заявок, то для каждой составьте отдельное мотивационное письмо;

– 2-3 рекомендательных письма от ваших преподавателей или работодателей, если ваша работа связана с направлением предстоящего обучения;

– Медицинская страховка;

– Выписка с банковского счета, подтверждающая наличие финансовых средств (сумму нужно уточнить);

– Квитанция об оплате регистрационного взноса (размер необходимо уточнять в каждом вузе отдельно);

– Учебная виза (если университет находится за пределами Европейского союза);

Напоминаем, что оплата перелета и проживания ложится на ваши плечи, но многие вузы предоставляют финансовую поддержку иностранным студентам. Обязательно проверьте эту возможность. Кроме того, вы можете воспользоваться предложениями образовательных фондов или выиграть грант на обучение за рубежом. Подробнее об этом мы рассказываем в статье «Образование в Чехии: гранты на обучение».



