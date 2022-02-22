В Праге 5 марта начнет работу парк аттракционов Matějská pouť

5 марта в Праге откроется знаменитый сезонный парк развлечений и аттракционов Матейска поуть (Matějská pouť).

Парку развлечений в этом году исполняется 427 лет. Аттракционы будут работать до 18 апреля на территории Выставочного дворца в Праге. Можно будет посетить около 120 чешских и зарубежных аттракционов, а также традиционные фермерские рынки.

Из-за реконструкции левого крыла Индустриального дворца будет закрыта верхняя часть трамвайной остановки Výstaviště, где всегда находились кассы. Вход в комплекс будет со стороны улицы Za elektrárnou, которая находится у железнодорожного моста.

Парк аттракционов открыт в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00, входная плата 30 крон. Со вторника по пятницу с 13:00 до 21:00 вход свободный. Парк будет закрыт по понедельникам.

С 15:00 до 17:00 рядом с Кржижиковым фонтаном снова будет подготовлена ​​культурная программа.