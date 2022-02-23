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Водитель Audi в Остраве ехал со скоростью 200 км/ч

Водитель Audi в Остраве ехал со скоростью 200 км/ч

420on.cz 187
В последние дни полицейские в Остраве преследовали двух опасных водителей, которые двигались по дороге с экстремальной скоростью. Один разогнался до 180 километров в час, другой — до 200 километров в час. Одного из нарушителей полиция ранее разыскивала и у него был с собой газовый пистолет.
Водитель Audi в Остраве ехал со скоростью 200 км/ч

В первом случае это был автомобиль Volvo. На улице Рудна, где скорость ограничена 90 километрами в час, водитель превысил скоростной режим вдвое. Полицейские начали преследование автомобиля, но нарушитель отказался остановиться.

«Погоня закончилась в районе Острава-Кунчице, когда автомобиль занесло на повороте и водитель вынужден был остановиться. Он взял свой рюкзак из машины и попытался убежать», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Михаликова, отметив, что у мужчины это не получилось.

Впоследствии выяснилось, что водитель находился под воздействием амфетамина и, кроме того, не имел водительских прав. Впоследствии суд заключил его под стражу.

Второй случай произошел между Гавиржовым и Остравой. Патрули получили информацию о том, что там проезжает Audi A5 с опасным вооруженным человеком. Когда полиция попыталась его остановить, водитель развернулся и попытался уехать.

«На большой скорости он резко вывернул руль и врезался в служебный автомобиль, который отбросил преследуемую машину в ограждения», — сообщила пресс-секретарь, добавив, что полиция впоследствии задержала водителя и пассажирку.

«37-летний мужчина объявлен в розыск сразу за несколько преступлений. Также было подтверждено, что он был вооружен, рядом с ним был обнаружен газовый пистолет», — добавила Михаликова.

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
Автомобили полиция Острава преступность Чехия дороги
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