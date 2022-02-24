Пражский аэропорт отменяет авиарейсы в Украину

В связи с закрытием воздушного пространства для гражданских рейсов над Украиной оба рейса из Праги в Украину сегодня отменены. Об этом пражский аэропорт имени Вацлава Гавела сообщил в Twitter. Всего в расписании пражского аэропорта пять регулярных рейсов четырех перевозчиков в три города Украины. По информации аэропорта, в ближайшие дни также можно ожидать отмены рейсов.

«Учитывая ситуацию, можно ожидать, что другие рейсы будут отменены. Шесть рейсов в Киев в настоящее время запланированы на завтра (пятницу)», — сообщила ЧТК пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова. Помимо Киева самолеты летают из Праги в Одессу и Львов.

Одна из линий на Киев обслуживается ČSA. В авиакомпании уже подтвердили, что отменили сегодняшний рейс. «Мы следим за ситуацией и принимаем решение о маршрутах в соответствии с ее развитием. Мы следуем инструкциям Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и других компетентных органов», — сообщила пресс-секретарь ČSA Владимира Дуфкова. Впоследствии она подтвердила, что перевозчик приостановит полеты в Украину до 2 марта и готов быстро возобновить полеты, если ситуация изменится. Другие маршруты из Праги в Украину обеспечивают украинские авиалинии.

Продавцы билетов также решают проблемы с отменой рейсов. «В настоящее время мы имеем дело с несколькими случаями, когда клиенты застряли в Украине из-за закрытия воздушного сообщения над Украиной. Можно воспользоваться наземным транспортом до Кишинева, где есть воздушное сообщение», — сообщил представитель портала Letuška.cz Йозеф Трейбал.

Президент России Владимир Путин утром заявил, что дал разрешение на проведение спецоперации на украинском Донбассе. По мнению Киева, Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и заявил, что Россия атакует военную инфраструктуру Украины. Украина закрыла воздушное пространство для гражданских рейсов.

Источник: ceskenoviny.cz