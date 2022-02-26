Как из Чехии перечислить деньги в помощь Украине?

Посольство Украины в Чехии опубликовало банковский счет (304452700/0300), на который можно отправить финансовую помощь для последующего приобретения оборонной и военной техники. Деньги будут переведены непосредственно посольству Украины в Чешской Республике.

“Вооруженные силы Украины и отряды гражданской самообороны сейчас остро нуждаются в военной технике для защиты своего дома, Родины и национального суверенитета. Призываем всех оказать финансовую поддержку сбору средств на немедленную помощь в приобретении военной техники для украинской армии и отрядов гражданской самообороны”, — говорится в сообщении.

Национальный центральный банк Украины открыл счет для финансовых пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины. Номер спецсчета: UA84300001000000004733099270.

Счет открыт для приема переводов от международных партнеров и частных лиц как в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов Великобритании и др.), так и в гривнах.

Министерство здравоохранения Украины также опубликовало список предметов медицинского назначения, которые в настоящее время наиболее необходимы. Это в том числе бинты, шприцы, стерильные материалы для обработки ран и ожогов, инфузионные наборы и др. Со списком можно ознакомиться по ссылке. Министерство просит не посылать другие лекарства и медикаменты кроме тех, которые указаны в списке.

Пункты сбора:

Vocelova 3, Praha 2, Dům narodnostních menšin.

Oksana Hluško, +420 777686240

Pardubice, Kostel Panny Marie Sedmibolestné, Bile Předmestí, křižovatka ulic Štrossova a Dašická, 53003.

Marjan Kurylo: +420 777904901

Источник: facebook.com