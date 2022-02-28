Украинцы в Праге смогут бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта

Этим решением администрация Праги пытается оказать поддержку украинцам после российского вторжения в Украине. В первые недели украинцам будет достаточно предъявить действующие документы, после чего компания Pražská integrovaná doprava совместно с мэрией разработает специальную системы контроля. В настоящее время госорганы Чехии также работают над введением бесплатного проезда в Среднечешском крае и на железнодорожном транспорте.
«Я хочу максимально помочь нашим украинским друзьям и облегчить им передвижение по Праге, а не обременять их лишней бюрократией. Помочь людям, которые убежали к нам от войны, найти в Праге безопасный второй дом, для меня это само собой разумеющееся. Слава Украине», — написал вице-мэр Адам Шейнгерр в своем профиле в Facebook.
Источник: facebook.com
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